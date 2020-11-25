Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: середина недели будет успешной в серьезных начинаниях

ОВЕН

Как бы вам не хамили или грубили – не опускайтесь до уровня этих людей. Учитесь игнорировать обидчиков.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь полностью включиться в рабочее настроение – велика вероятность того, что сотрудники могут воспользоваться случаями проявленной лени и обойдут вас на повороте.

БЛИЗНЕЦЫ

Энергию, которая бьет из вас сегодня ключом, направьте в рабочее русло, а эмоции не тратьте зазря. Вечером они вам пригодятся.

РАК

Сегодняшний день не относится к категории благополучных для творческих и рабочих начинаний. Перенесите планы на четверг, а сегодня займитесь построением далеко идущих перспектив.

ЛЕВ

Сегодня день, предназначенный для неспешного принятия решений и реализации планов. В противном случае – все пойдет не так, как вы рассчитываете.

ДЕВА

Посвятите день семье, и забудьте на сегодня о работе. Особенно в вашем внимании нуждаются люди преклонного возраста.

ВЕСЫ

В рабочем вопросе просто остановитесь и на мгновение замрите. Возможно, сейчас вы заметите ошибку, из-за которой придётся вернуться к исходной точке.

СКОРПИОН

Не охотьтесь за двумя зайцами! Остановитесь и отдохните. Иначе из-за чрезмерного напряжения и усталости от значительного количества планов придется отказаться.







СТРЕЛЕЦ



День будет благополучным как в карьерном, так и в отношении с родными. Вы удачно отработаете рабочее время и чудесно проведете день в семейном кругу.

КОЗЕРОГ

Обратите внимание на знаки, которые вам шлет провидение: случайно услышанные на улице или по радио в машине слова, могут подсказать вам, как поступить в той или иной ситуации.

ВОДОЛЕЙ

Любите и цените себя и свои способности и тогда цель будет обязательно достигнута!





РЫБЫ

Избегайте встречи с руководством – оно может вспомнить ваши мелкие грешки, а в результате лишить премии.

Ранее "Комментарии" писали о том, какой будет погода сегодня, 25 ноября.

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