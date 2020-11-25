Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: середина недели будет успешной в серьезных начинаниях

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МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
ОВЕН
Как бы вам
не хамили или грубили – не опускайтесь до уровня этих людей. Учитесь
игнорировать обидчиков.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь
полностью включиться в рабочее настроение – велика вероятность того, что
сотрудники могут воспользоваться случаями проявленной лени и обойдут вас на
повороте.
БЛИЗНЕЦЫ
Энергию,
которая бьет из вас сегодня ключом, направьте в рабочее русло, а эмоции не
тратьте зазря. Вечером они вам пригодятся.
РАК
Сегодняшний
день не относится к категории благополучных для творческих и рабочих начинаний.
Перенесите планы на четверг, а сегодня займитесь построением далеко идущих
перспектив.
ЛЕВ
Сегодня
день, предназначенный для неспешного принятия решений и реализации планов. В
противном случае – все пойдет не так, как вы рассчитываете.
ДЕВА
Посвятите
день семье, и забудьте на сегодня о работе.
Особенно в вашем внимании нуждаются люди преклонного возраста.
ВЕСЫ
В рабочем
вопросе просто остановитесь и на мгновение замрите. Возможно, сейчас вы
заметите ошибку, из-за которой придётся вернуться к исходной точке.
СКОРПИОН
Не охотьтесь за двумя зайцами! Остановитесь и отдохните. Иначе из-за чрезмерного напряжения и усталости от значительного количества планов придется отказаться.
День будет
благополучным как в карьерном, так и в отношении с родными. Вы удачно
отработаете рабочее время и чудесно проведете день в семейном кругу.
КОЗЕРОГ
Обратите
внимание на знаки, которые вам шлет провидение: случайно услышанные на улице
или по радио в машине слова, могут подсказать вам, как поступить в той или иной
ситуации.
ВОДОЛЕЙ
Любите и цените себя и свои способности и тогда цель будет обязательно достигнута!
РЫБЫ
Избегайте встречи с руководством – оно может вспомнить ваши мелкие грешки, а в результате лишить премии.
Ранее "Комментарии" писали о том, какой будет погода сегодня, 25 ноября.
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