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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: середина недели будет успешной в серьезных начинаниях
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Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: середина недели будет успешной в серьезных начинаниях

Кому-то нужно будет поскорее включиться в рабочее русло, а кто-то выберет сегодня семью вместо карьеры

сегодня, 07:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

ОВЕН

Гороскоп на 25 ноября для всех знаков Зодиака: середина недели будет успешной в серьезных начинаниях

Как бы вам не хамили или грубили – не опускайтесь до уровня этих людей. Учитесь игнорировать обидчиков.

 

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь полностью включиться в рабочее настроение – велика вероятность того, что сотрудники могут воспользоваться случаями проявленной лени и обойдут вас на повороте. 

 

БЛИЗНЕЦЫ

Энергию, которая бьет из вас сегодня ключом, направьте в рабочее русло, а эмоции не тратьте зазря. Вечером они вам пригодятся.

 

РАК

Сегодняшний день не относится к категории благополучных для творческих и рабочих начинаний. Перенесите планы на четверг, а сегодня займитесь построением далеко идущих перспектив.

 

ЛЕВ

Сегодня день, предназначенный для неспешного принятия решений и реализации планов. В противном случае – все пойдет не так, как вы рассчитываете.

 

ДЕВА

Посвятите день семье, и забудьте на сегодня о работе.  Особенно в вашем внимании нуждаются люди преклонного возраста.

 

ВЕСЫ

В рабочем вопросе просто остановитесь и на мгновение замрите. Возможно, сейчас вы заметите ошибку, из-за которой придётся вернуться к исходной точке. 

 

СКОРПИОН

Не охотьтесь за двумя зайцами! Остановитесь и отдохните. Иначе из-за чрезмерного напряжения и усталости от значительного количества планов придется отказаться.


СТРЕЛЕЦ

День будет благополучным как в карьерном, так и в отношении с родными. Вы удачно отработаете рабочее время и чудесно проведете день в семейном кругу.

 

КОЗЕРОГ

Обратите внимание на знаки, которые вам шлет провидение: случайно услышанные на улице или по радио в машине слова, могут подсказать вам, как поступить в той или иной ситуации. 

 

ВОДОЛЕЙ

Любите и цените себя и свои способности и тогда цель будет обязательно достигнута!


РЫБЫ

Избегайте встречи с руководством – оно может вспомнить ваши мелкие грешки, а в результате лишить премии. 

Ранее "Комментарии" писали о том, какой будет погода сегодня, 25 ноября.


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/goroskop-na-25-noyabrya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-den-uspeha-v-sereznyh-delah-1672834.html
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