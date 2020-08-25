Гороскоп на 25 августа: кого ждет успех в карьере

Совет на 25 августа для всех знаков зодиака: займитесь работой, которая принесет пользу не только вам, но и окружающим.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Во второй половине дня вы столкнетесь с чем-то совершенно новым для вас. Примите эту ситуацию спокойно и попытайтесь извлечь из нее пользу.





Телец

Вам предстоит много бумажной работы. Если не будете торопиться, со всем справитесь на отлично.





Близнецы

Вселенная откроет перед вами прямой путь к успеху. Как далеко вы успеете дойти этой дорогой, зависит только от вас.





Рак

Ваша любознательность подтолкнет вас к довольно смелым поступкам. Но неоправданного риску лучше все же избегать.





Лев

Сегодня жизнь предоставит вам шанс исправить ошибку, которую вы совершили в прошлом. Делайте все, как велит ваш разум.





Дева

В личной жизни вас ждет довольно эмоциональный день. Главное, что это будут положительные эмоции.





Весы

Этот день может стать вашим трамплином в карьере. Можете смело просить у начальства то, чего, по вашему мнению, давно заслужили.





Скорпион

Этот вечер закончится небольшим романтическим приключением. Правда, только в том случае, если вы готовы пойти на небольшую авантюру.





Стрелец

Лучше сегодня избегать любых споров и конфликтов. Излишнее волнение вам сейчас ни к чему.





Козерог

Живите сегодняшним днем. Безусловно, воспоминания могут развеселить и согреть. Но из-за них вы не заметите всего хорошего, что происходит в вашей жизни прямо сейчас.





Водолей

Сегодня вы можете неожиданно оказаться перед очень важным выбором. Прислушайтесь к себе - решение уже давно в вашей голове.





Рыбы

Перестаньте себя критиковать. Именно в этом кроется причина вашего плохого самочувствия.





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