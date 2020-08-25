Гороскоп на 25 августа: кого ждет успех в карьере

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Виолетта Комаровская
Совет на 25 августа для всех знаков зодиака: займитесь работой, которая принесет пользу не только вам, но и окружающим.
Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен
Во второй половине дня вы столкнетесь с чем-то совершенно новым для вас. Примите эту ситуацию спокойно и попытайтесь извлечь из нее пользу.
Телец
Вам предстоит много бумажной работы. Если не будете торопиться, со всем справитесь на отлично.
Близнецы
Вселенная откроет перед вами прямой путь к успеху. Как далеко вы успеете дойти этой дорогой, зависит только от вас.
Рак
Ваша любознательность подтолкнет вас к довольно смелым поступкам. Но неоправданного риску лучше все же избегать.
Лев
Сегодня жизнь предоставит вам шанс исправить ошибку, которую вы совершили в прошлом. Делайте все, как велит ваш разум.
Дева
В личной жизни вас ждет довольно эмоциональный день. Главное, что это будут положительные эмоции.
Весы
Этот день может стать вашим трамплином в карьере. Можете смело просить у начальства то, чего, по вашему мнению, давно заслужили.
Скорпион
Этот вечер закончится небольшим романтическим приключением. Правда, только в том случае, если вы готовы пойти на небольшую авантюру.
Стрелец
Лучше сегодня избегать любых споров и конфликтов. Излишнее волнение вам сейчас ни к чему.
Козерог
Живите сегодняшним днем. Безусловно, воспоминания могут развеселить и согреть. Но из-за них вы не заметите всего хорошего, что происходит в вашей жизни прямо сейчас.
Водолей
Сегодня вы можете неожиданно оказаться перед очень важным выбором. Прислушайтесь к себе - решение уже давно в вашей голове.
Рыбы
Перестаньте себя критиковать. Именно в этом кроется причина вашего плохого самочувствия.
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