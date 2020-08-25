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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 25 августа: кого ждет успех в карьере
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Гороскоп на 25 августа: кого ждет успех в карьере

Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно перестать себя критиковать, а Львы получат шанс исправить свою ошибку

сегодня, 07:29
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 25 августа для всех знаков зодиака: займитесь работой, которая принесет пользу не только вам, но и окружающим.


Гороскоп на 25 августа: кого ждет успех в карьере

Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен 

Во второй половине дня вы столкнетесь с чем-то совершенно новым для вас. Примите эту ситуацию спокойно и попытайтесь извлечь из нее пользу. 


Телец

Вам предстоит много бумажной работы. Если не будете торопиться, со всем справитесь на отлично. 


Близнецы

Вселенная откроет перед вами прямой путь к успеху. Как далеко вы успеете дойти этой дорогой, зависит только от вас.


Рак

Ваша любознательность подтолкнет вас к довольно смелым поступкам. Но неоправданного риску лучше все же избегать.


Лев

Сегодня жизнь предоставит вам шанс исправить ошибку, которую вы совершили в прошлом. Делайте все, как велит ваш разум. 


Дева

В личной жизни вас ждет довольно эмоциональный день. Главное, что это будут положительные эмоции. 


Весы

Этот день может стать вашим трамплином в карьере. Можете смело просить у начальства то, чего, по вашему мнению, давно заслужили. 


Скорпион

Этот вечер закончится небольшим романтическим приключением. Правда, только в том случае, если вы готовы пойти на небольшую авантюру. 


Стрелец

Лучше сегодня избегать любых споров и конфликтов. Излишнее волнение вам сейчас ни к чему. 


Козерог

Живите сегодняшним днем. Безусловно, воспоминания могут развеселить и согреть. Но из-за них вы не заметите всего хорошего, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. 


Водолей

Сегодня вы можете неожиданно оказаться перед очень важным выбором. Прислушайтесь к себе - решение уже давно в вашей голове.


Рыбы

Перестаньте себя критиковать. Именно в этом кроется причина вашего плохого самочувствия. 


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