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Гороскоп на 23 октября: кого могут подставить коллеги

Гороскоп на сегодня: Весам нужно спланировать свои расходы, а Водолеям нужно беречь себя и свое здоровье

сегодня, 07:25
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 23 октября для всех знаков зодиака: не злоупотребляйте вредной едой.

Гороскоп на 23 октября: кого могут подставить коллеги

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: akspic.ru


Овен

Не стоит жертвовать своим рабочим временем ради личных разборок. Оставьте их до вечера. 


Телец

Поведение близких людей может показаться вам странным. Похоже, от вас пытаются что-то скрыть.


Близнецы

Сегодня вам нужно держать все под личным контролем. Деловые партнеры или коллеги могут вас подвести. 


Рак

Ваша категоричность может стать серьезным препятствием в отношениях с деловыми партнерами. Иногда нужно идти на уступки. 


Лев

Вам необходимо разложить по полочкам все свои мысли. Таким образом вы освободите место для свежих идей. 


Дева

Если сегодня пойдете на поводу у эмоций, упустите выгодное предложение. Оставайтесь хладнокровными, несмотря ни на что.


Весы

Спланируйте правильно свои расходы. Вы обязательно найдете средства на воплощение своего желания в жизнь.


Скорпион

Сегодня почву из-под ног могут выбить странные события, которым сложно будет найти объяснения. Возможно, это знак, который вам посылает судьба. 


Стрелец

Если чувствуете, что все идет наперекосяк, срочно берите все в свои руки. Вам под силу решить любую проблему. 


Козерог

Вам под силу контролировать свое настроение. Не поддавайтесь унынию.


Водолей

Будьте сегодня максимально осторожными. Сегодня очень высока вероятность различных травм.


Рыбы

Сегодня вам постоянно придется бороться с соблазнами. Но иногда все же можно себя немного порадовать. 


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые соблазнительные.


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