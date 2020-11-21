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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака

День, когда нужно всем желать хорошего

сегодня, 06:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

ОВЕН

Гороскоп на 21 ноября для всех знаков Зодиака

День подходит для помощи другим, причем для этого вам не обязательно далеко идти — вполне возможно, что рядом находится человек, который ждет помощи от вас.

ТЕЛЕЦ

Даже если в выходной у вас выдался рабочий день — воспользуйтесь этим — и руководство не только благосклонно выслушает вас, но и оценит ваши достоинства.

БЛИЗНЕЦЫ

Не будьте мстительны сегодня и мироздание будет к вам благосклонно.

РАК

Сегодня — благоприятный день для того, чтобы преодолеть свою робость и застенчивость, а значит, польза от нужного общения возрастет.

ЛЕВ

Простите каждого, кто обидел вас — и жизнь заиграет яркими красками.

ДЕВА

Сегодня — удачный день для достижения заветной мечты! Дерзайте!

ВЕСЫ

Воспользуйтесь вашей дипломатической харизмой — это поможет сохранить хорошие отношения.

СКОРПИОН

Сосредоточьтесь на рабочих моментах — это поможет достичь запланированных результатов. И не отвлекайтесь на второстепенные дела — телефонные разговоры, беседы и сплетни.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня никому ничего не обещайте, потому что выполнить не сможете по причинам, не зависящим от вас.

КОЗЕРОГ

Сегодня возможна большая прибыль. Направить ее лучше на реализацию большой мечты.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь быть сегодня воплощением вежливости — тогда и ваше самолюбие останется не задетым.

РЫБЫ

Сегодня — ваш день. Перед вашим обаянием не устоят ни оппонент, ни руководство, ни мироздание. Пользуйтесь шансом!

Ранее "Комментарии" писали о погоде на 21 ноября.


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/goroskop-na-21-noyabrya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-den-kogda-nuzhno-vsem-zhelat-horoshego-1669303.html
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