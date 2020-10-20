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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 20 октября: кому не стоит решать чужие проблемы
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Гороскоп на 20 октября: кому не стоит решать чужие проблемы

Гороскоп на сегодня: Овнам следует быть повнимательнее с деньгами, а Весам уделить время собственным желаниям

сегодня, 07:23
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 20 октября для всех знаков зодиака: не нужно думать только о собственной выгоде.

Гороскоп на 20 октября: кому не стоит решать чужие проблемы

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: ysia.ru


Овен

Будьте повнимательнее с деньгами. Из-за своей рассеянности рискуете потерять крупную сумму. 


Телец

Сегодня вы получите очень интересное карьерное предложение. Этот шаг может круто изменить вашу жизнь к лучшему. 


Близнецы

Рядом с вами затаился недоброжелатель. Сегодня звезды подскажут вам, как его распознать.


Рак

Каждый свой шаг обдумывайте по несколько раз. Сегодня высоки шансы сделать обидную ошибку. 


Лев

Этот день будет насыщенным на события. Из-за этого вы можете почувствовать к вечеру эмоциональное истощение.


Дева

Вы тратите слишком много времени на решение чужих проблем. Пора уже позаботиться о себе.


Весы

Уделите время собственным желаниям. Это вдохновит вас на карьерные достижения. 


Скорпион

Одинокие Скорпионы могут встретить свою вторую половинку в очень необычном месте. Будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы.


Стрелец

Не берите на себя ношу, которая слишком тяжелая для вас. Лучше найдите время для полноценного отдыха. 


Козерог 

Чтобы зарядиться энергией, проведите сегодняшний вечер в компании лучшего друга. Не можете встретиться лично — пообщайтесь по телефону.


Водолей

Этот вечер проведите со своей семьей. Вам нужно поговорить по душам. 


Рыбы

Обратите сегодня внимание на здоровье родных людей. Не исключено, что кто-то из них просто боится попросить вас о помощи.


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