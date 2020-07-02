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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 2 июля: кому стоит отправиться по магазинам
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Гороскоп на 2 июля: кому стоит отправиться по магазинам

Овнам не стоит доверять первому впечатлению, а Весам необходимо удержаться от критики.

сегодня, 07:36 comments532
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп на 2 июля: кому стоит отправиться по магазинам

Совет на 2 июля для всех знаков зодиака: избегайте незапланированных покупок. Начав покупать, не сможете остановиться.


Овен

Не доверяйте своему первому впечатлению. Оно может здорово вас подвести, а вы утратите возможность завести еще одно полезное знакомство.


Телец

Сегодня вы вытащите свой счастливый лотерейный билет. Вы получите известие, которого так давно ждали, и которое может круто изменить вашу жизнь к лучшему.


Близнецы

У вас накопится столько дел, что вы не заметите как пролетит этот день. Выполняйте свою работу на совесть  - и будете вознаграждены.


Рак

Кажется, кто-то влюбился. Осталось выяснить, это вы нашли объект своего желания или сами стали объектом воздыхания.


Лев

Сегодня можно смело экспериментировать с образом. Идеальный день для похода в салон красоты или по магазинам.


Дева

Вам стоит провести этот день максимально активно. Например, начните день с утренней зарядки и не сбавляйте оборотов в течение дня. Это позволит вам надолго запастись положительной энергией.


Весы

Постарайтесь сегодня никого не критиковать. Даже если вам кажется, что таким образом вы пытаетесь помочь человеку. Скорее всего, вас поймут неправильно и обидятся на ваши слова.


Скорпион

Сложные дела, которые требуют большой самоотдачи, отложите на вторую половину дня. Ближе к вечеру ваша продуктивность максимально вырастет.


Козерог

Воздержитесь сегодня от необдуманных покупок. Иначе просто зря потратите деньги.


Водолей

Будьте сегодня максимально внимательны в любых общественных местах. Высока вероятность, что вас захотят обмануть или даже обворовать.


Рыбы

Можете смело испытывать свою удачу в различных розыгрышах и авантюрах. Фортуна будет на вашей стороне.


Также узнайте, какую погоду обещают синоптики в Украине в четверг, 2 июля.


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