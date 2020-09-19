Гороскоп на 19 сентября: кого ждут хорошие новости

Совет на 19 сентября для всех знаков зодиака: начните этот день с улыбки, и он ответит вам взаимностью.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: mixnews.lv





Овен

Сегодня вы откроете в себе необычайные способности. Вы сможете предсказать событие задолго до того, как оно произойдет.





Телец

В этот день вы можете смело тратить деньги на масштабные покупки. Эта инвестиция в будущем принесет вам немалую прибыль.





Близнецы

Сегодня вас ждет приятная встреча со старым другом. Он принесет вам приятную новость.





Рак

Не делайте ничего, что не приносит вам удовольствие. Пользы от этого тоже не будет никакой.





Лев

Прежде чем сделать шаг вперед хорошо подумайте. Легкомысленные решения могут вам дорого обойтись.





Дева

Деловые встречи на следующей неделе лучше распланировать заранее. Обязательно найдите сегодня время для этого.





Весы

Обращайте внимание на мелочи. Каждая может скрывать ответ на вопросы, которые вас беспокоят.





Скорпион

Звезды будут путать все ваши карты. Не пытайтесь сегодня выполнить все запланированное.





Стрелец

Ваши волнения будут беспочвенными. Попробуйте чуть больше доверять близким людям.





Козерог

Не пытайтесь раскрыть секрет, который услышите сегодня. Разгадка может не слишком приятно вас удивить.





Водолей

Сегодня вам стоит определиться, чего вы хотите больше всего. Усидеть на двух стульях не получится.





Рыбы

Время будет не на вашей стороне. Поэтому не планируйте на сегодня слишком много - рискуете все не успеть.





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