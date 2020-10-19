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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 19 октября: кого ждут сюрпризы в личной жизни
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Гороскоп на 19 октября: кого ждут сюрпризы в личной жизни

Гороскоп на сегодня: Водолеи смогут почувствовать вкус жизни, а Близнецам придется искать баланс между работой и личной жизнью

сегодня, 07:24
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 19 октября для всех знаков зодиака: постарайтесь увидеть прекрасное в обыденных вещах. 

Гороскоп на 19 октября: кого ждут сюрпризы в личной жизни

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: volkovysk.by


Овен

У вас сегодня будет очень много помощников. Но помните, что скоро нужно будет заплатить по счетам.


Телец

У вас начинается очень продуктивный период. Выложитесь на максимум, и вас за это отблагодарят.


Близнецы

Сегодня будет сложно найти баланс между работой и личной жизнью. Но сделать это необходимо.


Рак

Больше полагайтесь на свою интуицию. Ее, по крайней мере, не придется затем благодарить.


Лев

Свои карьерные планы можете смело озвучивать своему руководству. К вашим словам прислушаются. 


Дева

На личном фронте вас сегодня ждут приятные сюрпризы. День будет наполнен романтикой. 


Весы

Вас поджидают мелкие неприятности. Справиться с ними получится, только если не будете суетиться. 


Скорпион

Ваше повышенное чувство справедливости может втянуть вас в серьезный спор. Но вы выйдете из него победителем. 


Стрелец

Легкомысленность может вам дорого обойтись. Лучше внимательно следите за своим поведением. 


Козерог 

Большую часть дня вам придется посвятить решению финансовых вопросов. Думайте на три шага вперед.


Водолей

Сегодня у вас появится шанс почувствовать настоящий вкус жизни. Не игнорируйте его.


Рыбы

Не стоит сегодня браться за новые дела. Справиться с поставленной задачей, скорее всего, не получится.


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