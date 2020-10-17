Гороскоп на 17 октября: кого могут втянуть в сомнительную историю

Совет на 17 октября для всех знаков зодиака: попытайтесь не потерять внутреннюю гармонию.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: pinterest.com





Овен

Опасайтесь завистников. Они готовят вам неприятный сюрприз.





Телец

Не слишком верьте на слово окружающим. Кто-то пытается вас обмануть и делает это очень искусно.





Близнецы

Сегодня вам на помощь придут ваши близкие друзья. Вместе вы сможете справиться даже с невыполнимой задачей.





Рак

Вам придется полностью сосредоточиться на личной жизни. Вопросов будет столько, что время и сил для работы не останется.





Лев

Не стоит пытаться одержать победу в словесных баталиях. Ваше красноречие сейчас не в лучшей форме.





Дева

Сегодня ваша жизнь может кардинально изменить направление. Но все зависит исключительно от вашего желания.





Весы

Не делайте поспешных выводах о новых знакомых. Они еще откроются для вас с новой стороны.





Скорпион

Держитесь подальше от агрессивно настроенных людей. Они только и думают, как спровоцировать вас на конфликт.





Стрелец

Вы должны научиться принимать перемены спокойно. Все, что происходит сейчас, никакой угрозы для вас не несет.





Козерог

Вас попытаются втянуть в сомнительную историю. Лучше не соглашаться сегодня на привлекательные предложения. Особенно если их адресуют вам незнакомые люди.





Водолей

Сегодня отличный день, чтобы преодолеть свой самый большой страх. Это откроет вам новые возможности в жизни.





Рыбы

Пусть вас не сбивают с толку чужие советы. Сегодня пользы в них не будет абсолютно никакой.





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