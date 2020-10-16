Гороскоп на 16 октября: кому нужно быть поосторожнее с техникой

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Виолетта Комаровская
Совет на 16 октября для всех знаков зодиака: ищите золотую середину.
Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: goroskop.guru
Овен
У одиноких Овнов появится шанс изменить свое холостяцкое положение. Не бойтесь говорить о своих чувствах.
Телец
Спонтанность — ваше второе имя на сегодня. Благодаря этому вы сможете получить очень выгодное предложение.
Близнецы
Судьба к вам благосклонна. Сегодня вы даже можете пойти на небольшой финансовый риск. Фортуна будет на вашей стороне.
Рак
Сегодня следует позаботиться о своем физическом состоянии. Он него напрямую зависит ваше здоровье.
Лев
Ваши эмоции и настроение сегодня могут меняться со скоростью света. К сожалению, это негативно скажется на вашей продуктивности.
Дева
Излишние переживания могут очень сильно эмоционально вас истощить. Во всем лучше знать меру.
Весы
Справиться с возникшими трудностями поможет внутренне равновесие. Просто смотрите на ситуацию спокойно и помните, что ничто не вечно.
Скорпион
Загадайте сегодня то, чего бы вам хотелось достичь в профессиональном плане. Совсем скоро у вас появится шанс воплотить задуманное в жизнь.
Стрелец
Найдите немного времени для своего увлечения. Любимое занятие поможет снять напряжение после непростого рабочего дня.
Козерог
Вам следует сегодня быть поосторожнее с техникой. Высока вероятность что-то сломать.
Водолей
Сегодня получится выполнить большую часть того, что вы задумали. Главное не паниковать, если что-то пойдет не по плану.
Рыбы
В первой половине дня лучше избегать стрессовых ситуаций. Они могут выбить почву из-под ног на весь оставшийся день.
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