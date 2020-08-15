Гороскоп на 15 августа: кому вселенная предоставит шанс быстро заработать

Гороскоп. Иллюстрация: mixnews.lv

Совет на 15 августа для всех знаков зодиака: не откладывайте до завтра решение бытовых проблем.





Овен

Если есть возможность выполнить поставленную задачу в одиночку, воспользуйтесь им. Не придется слушать чужую критику и замечания.





Телец

Вы найдете неожиданный и очень простой способ решить проблему, которая беспокоила вас в последнее время. Избавьтесь от нее прямо сегодня.





Близнецы

Легкий способ быстро подзаработать окажется буквально у вас перед носом. Не отказывайтесь от этой возможности.





Рак

Сегодня вам очень трудно будет противостоять соблазнам. Если не устоите, можете остаться без выходных, поскольку многие из своих задач не просто успеете выполнить.





Лев

Вам сейчас лучше не управлять, а подчиняться. Даже если вы все привыкли делать наоборот. Есть шанс увидеть ситуацию с другой стороны и сделать правильные выводы.





Дева

Лучше сегодня не проявлять инициативу. Просто плывите по течению. Это гораздо полезнее для вашего душевного равновесия.





Весы

Сегодня отовсюду в ваш адрес будут звучать слова похвалы. Главное не поймать звездную болезнь.





Скорпион

Не нужно срывать свое плохое настроение на близких людях. Это может значительно ухудшить отношения в семье.





Стрелец

Кто-то попытается завоевать ваше расположение с помощью грубой лести. Но подумайте сами, нужно ли все это вам.





Козерог

Даже самое скучное дело вам сегодня покажется весьма увлекательным. Все потому, что хорошее настроение разукрасит мир вокруг вас яркими красками.





Водолей

Сегодня вам стоит заняться домашними делами, ведь работы у вас непочатый край. Составьте план действий и строго ему следуйте, чтобы не распыляться по мелочам.





Рыбы

Вы можете повести за собой многих людей. Главное сейчас выбрать правильную дорогу и цель.





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