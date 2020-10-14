Гороскоп на 14 октября: кому не стоит рассказывать свои секреты

Совет на 14 октября для всех знаков зодиака: отличный день, чтобы поработать над отношениями со второй половинкой.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: pixabay





Овен

Свои секреты сегодня лучше держать при себе. Иначе скоро они станут достоянием общественности.





Телец

У вас появится отличный шанс укрепить свой авторитет. Вскоре это принесет вам неплохие дивиденды.





Близнецы

Идеальный день, чтобы воплотить в жизнь давно задуманное. Если понадобятся помощники, обращайтесь только к тем, кому действительно доверяете.





Рак

Сегодня вам будет везти буквально во всем. Из-за этого могут активизироваться ваши завистники.





Лев

Этот день лучше посвятить заботе о своем здоровье. Самое время записаться на консультацию к врачу.





Дева

Будьте сегодня хорошим слушателем. Коллеги и руководство оценят в вас это качество.





Весы

С самого утра составьте подробный план на день. Со всем вы вряд ли справитесь, но главные пункты точно выполните.





Скорпион

Этот день будет очень комфортным в эмоциональном плане. Если нужно решить сложную задачу, лучше это сделать прямо сейчас.





Стрелец

В отношениях со второй половинкой следует быть терпеливее. Не все перемены происходят молниеносно.





Козерог

Сосредоточьтесь на работе и не отвлекайтесь на пустяки. Иначе рискуете упустить шанс подзаработать.





Водолей

Сегодня вам улыбнется финансовая фортуна. Вы наконец-то сможете купить то, о чем давно мечтали.





Рыбы

Логика — сегодня не ваш козырь. Если чувствуете, что запутались, попросите помощи у близких людей.





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