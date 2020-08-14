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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 14 августа: кому не стоит верить обещаниям
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Гороскоп на 14 августа: кому не стоит верить обещаниям

Гороскоп на сегодня: Девам следует заняться благотворительностью, а Водолеи бросят вызов судьбе

сегодня, 07:19 comments544
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп на 14 августа: кому не стоит верить обещаниям

Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: today.ua

Совет на 14 августа для всех знаков зодиака: справиться с ощущением тревоги поможет общение с самыми близкими людьми. 


Овен

Вашей интуиции сегодня можно только позавидовать. Она поможет справиться с проблемами еще до их возникновения.


Телец

Этот день вы начнете с необъяснимым чувством уверенности в будущем. И это верно, ведь совсем скоро перед вами откроются большие перспективы. 


Близнецы

Не нужно сегодня делать те дела, за которые браться совсем не хочется. Ничего хорошего из этого все равно не получится. 


Рак

Во второй половине дня произойдет ситуация, которая вызовет у вас легкое чувство недоумения. Постарайтесь сильно не поддаваться эмоциям. 


Лев

Сегодня вам могут не оставить выбора. Придется соглашаться на те условия, которые навяжут вам извне. 


Дева

День отлично подходит для любых благотворительных инициатив. За все, что вы сделаете сегодня, звезды щедро отблагодарят вас в будущем. 


Весы

Вам может поступить очень выгодное деловое предложение. Соглашайтесь, не задумываясь. Проект принесет вам большой успех.


Скорпион

Вам не стоит сегодня доверять обещаниям. Многие из них окажутся пустой болтовней. 


Стрелец

Эти сутки принесут вам желание творить и развиваться. Не отбрасывайте эти мысли и найдите немного времени для себя. 


Козерог

В последнее время судьба была достаточно благосклонна к вам. Теперь пришло время заплатить по счетам. 


Водолей

Вы набрались сил и теперь вполне готовы бросить вызов судьбе. Не бойтесь браться за сложные задачи - у вас все получится. 


Рыбы

Сегодня судьба сведет вас с человеком, который займет очень важное место в вашей жизни. Но будьте готовы к тому, что встреча будет довольно необычной. 


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