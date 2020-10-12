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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 12 октября: кому стоит избегать новых знакомств
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Гороскоп на 12 октября: кому стоит избегать новых знакомств

Гороскоп на сегодня: Стрельцам лучше найти время для прогулки, а Рыбам нельзя никого обманывать

сегодня, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 12 октября для всех знаков зодиака: этот день отлично подходит для того, чтобы поработать над собой и найти в себе скрытые таланты.

Гороскоп на 12 октября: кому стоит избегать новых знакомств

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: Whats-Your-Sign


Овен

День благоприятен для любых экспериментов. Самое время открыть для себя что-то новое. 


Телец

Сегодня лучше избегать новых знакомств. Чье-то обаяние может ввести вас в сильное заблуждение. 


Близнецы

К советам близких людей обязательно прислушивайтесь. Однако решение принимайте сами.


Рак

Если кто-то обидел вас в недавнем прошлом, сегодня самое время простить этого человека. Тем более вы уже оба к этому готовы. 


Лев

Максимум времени уделите общению с людьми, которым вы доверяете. Они помогут разобраться в вопросах, которые не дают вам покоя в последнее время. 


Дева

Сегодня в вас проснется настоящий авантюрист. Главное не потерять голову окончательно.


Весы

В тех неприятностях, которые могут произойти сегодня, не стоит винить только себя. Решение проблемы, к слову, тоже лучше искать не в одиночку. 


Скорпион

Весь день вы проведете в размышлениях. В конечном итоге, это поможет вам составить план действий на ближайшее будущее.


Стрелец

Даже небольшая поездка или прогулка зарядит вас энергией на долгое время. Обязательно найдите для нее время. 


Козерог

Ваша вторая половинка сделает вам приятный сюрприз. Отблагодарите своего партнера как следует.


Водолей

Вам нужна небольшая внутренняя перезагрузка. Постарайтесь не взваливать на себя много работы, а вечером и вовсе отложите все дела в сторону. 


Рыбы

Сегодня будьте максимально искренними. Даже малейший обман может сильно усугубить ваше положение. 


Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые романтичные.


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