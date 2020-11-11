Гороскоп на 11 ноября для всех знаков Зодиака: середина недели будет сложной

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Дмитрий Симоненко
Избегайте ненужных трат, будьте уверены в себе, но не превозноситесь до эгоизма, чванливости и самодовольства
Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: THEWORLDNEWS.NET
Овен
Не стоит сегодня браться за ответственные мероприятия – их реализация может не принести успеха. А вот решить поточные проблемы, без которых нельзя обойтись, можно попробовать. И скорее всего исход дела будет благоприятным.
Телец
Не преувеличивайте свои силы и занимайтесь только своими делами, чтобы не совершить непростительных ошибок. Кесарю отдайте Кесарево – а коллегам отдайте возможность решить свои проблемы самостоятельно.
Близнецы
В поисках решения вопроса, оглянитесь по сторонам – возможно, даже самая фантастическая идея как раз и станет ответом на него.
Рак
Вы сегодня будете полны энергии и идей. Но направьте их на самые важные задачи, а не распыляйтесь по пустякам.
Лев
Задумайтесь о том, что даже при всей стабильности финансового положения, иногда нужно уметь экономить. Иначе существует угроза потратить больше, чем необходимо.
Дева
Сегодня не тот день, чтобы принимать ответственные решения – существует вероятность, что вы ошибочно примете неверные доводы за правильные и не сможете избежать ошибок.
Весы
Сегодня вам лучше отдохнуть – 11 ноября – неблагодарный день для каких-либо усилий: силы, направленные на работу, окажутся потраченными впустую.
Скорпион
Постарайтесь контролировать чувство юмора. Шутка, сказанная невпопад, может серьезно обидеть человека и иметь неблагоприятные последствия.
Стрелец
Скромность – девиз сегодняшнего дня. Чтобы достичь успехов в намеченном деле, оставьте при себе рассказы о своих профессиональных достижениях и личных удачах.
Козерог
Сегодня вам следует строго следовать расписанию. Именно тогда успех в намеченном деле обеспечен. Не тратьте драгоценное время на пустые разговоры и сплетни.
Водолей
Постарайтесь провести сегодняшний день наедине с самим собой. Общение, особенно с близкими и родными, может спровоцировать ссоры, а соответственно, плохое настроение.
Рыбы
Какие-либо просьбы к руководству могут спровоцировать конфликт. По итогу ваша просьба не будет удовлетворена, а вы в глазах начальства снискаете себе славу бесцеремонного и навязчивого работника.
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