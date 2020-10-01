Гороскоп на 1 октября: кого ждет очень серьезный разговор

Совет на 1 октября для всех знаков зодиака: день нужно начать и закончить с улыбкой на устах.





Овен

Сегодня вы можете встретить человека, с которым у вас вскоре завяжется роман. Вряд ли из этого получится что-то серьезное. Но время вы точно проведете в удовольствие.





Телец

Высока вероятность встретить старого друга. Будьте готовы к тому, что между вами пробежит искра.





Близнецы

Сегодня вы получите свою награду за терпение. Не торопите события и сможете получить еще больше.





Рак

Не бойтесь просить коллег о помощи. В одиночку вам, вероятнее всего, с поставленной задачей не справиться.





Лев

Этот день будет полон ярких эмоций. Они будут настолько сильными, что к вечеру вы можете почувствовать энергетический голод.





Дева

День пройдет ровно и спокойно. А вот уже вечером вас ждет незабываемое веселье. Причем совсем незапланированное.





Весы

Лучше не начинать новых проектов в тех сферах, которые вам незнакомы. Отсутствие практических навыков может обернуться провалом.





Скорпион

Внимательно следите за своими словами, а также поступками. Есть вероятность надолго испортить отношения с близким человеком.





Стрелец

Вас ожидает серьезный разговор, который определит направление вашей жизни на ближайшие несколько месяцев. Не принимайте поспешных решений.





Козерог

Чтобы добиться желаемого результата, придется приложить усилия. А в некоторых случаях даже прыгнуть выше головы.





Водолей

Сделать правильный выбор сегодня поможет интуиция. Это касается как важных деловых вопросов, так и незначительных бытовых.





Рыбы

Сегодня вам нужно выслушать своего близкого человека. Ваш совет может уберечь его от серьезной ошибки.





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