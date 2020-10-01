kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.10.2020

BTC/USD

10882.56

ETH/USD

367.60

LTC/USD

47.75

НБУ 01.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 1 октября: кого ждет очень серьезный разговор
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп на 1 октября: кого ждет очень серьезный разговор

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут встретить старого друга, а Ракам не стоит бояться просить о помощи

сегодня, 07:25
Автор:

Виолетта Комаровская
Совет на 1 октября для всех знаков зодиака: день нужно начать и закончить с улыбкой на устах.

Овен
Сегодня вы можете встретить человека, с которым у вас вскоре завяжется роман. Вряд ли из этого получится что-то серьезное. Но время вы точно проведете в удовольствие.

Телец
Высока вероятность встретить старого друга. Будьте готовы к тому, что между вами пробежит искра.

Близнецы
Сегодня вы получите свою награду за терпение. Не торопите события и сможете получить еще больше. 

Рак
Не бойтесь просить коллег о помощи. В одиночку вам, вероятнее всего, с поставленной задачей не справиться.

Лев
Этот день будет полон ярких эмоций. Они будут настолько сильными, что к вечеру вы можете почувствовать энергетический голод.

Дева
День пройдет ровно и спокойно. А вот уже вечером вас ждет незабываемое веселье. Причем совсем незапланированное. 

Весы
Лучше не начинать новых проектов в тех сферах, которые вам незнакомы. Отсутствие практических навыков может обернуться провалом.

Скорпион
Внимательно следите за своими словами, а также поступками. Есть вероятность надолго испортить отношения с близким человеком.

Стрелец
Вас ожидает серьезный разговор, который определит направление вашей жизни на ближайшие несколько месяцев. Не принимайте поспешных решений. 

Козерог
Чтобы добиться желаемого результата, придется приложить усилия. А в некоторых случаях даже прыгнуть выше головы. 

Водолей
Сделать правильный выбор сегодня поможет интуиция. Это касается как важных деловых вопросов, так и незначительных бытовых.

Рыбы
Сегодня вам нужно выслушать своего близкого человека. Ваш совет может уберечь его от серьезной ошибки.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какой будет погода в четверг, 1 октября. 

Гороскоп на 1 октября: кого ждет очень серьезный разговор

Гороскоп для всех знаков зодиака


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости