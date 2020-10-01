Гороскоп на 1 октября: кого ждет очень серьезный разговор

Совет на 1 октября для всех знаков зодиака: день нужно начать и закончить с улыбкой на устах.
Овен
Сегодня вы можете встретить человека, с которым у вас вскоре завяжется роман. Вряд ли из этого получится что-то серьезное. Но время вы точно проведете в удовольствие.
Телец
Высока вероятность встретить старого друга. Будьте готовы к тому, что между вами пробежит искра.
Близнецы
Сегодня вы получите свою награду за терпение. Не торопите события и сможете получить еще больше.
Рак
Не бойтесь просить коллег о помощи. В одиночку вам, вероятнее всего, с поставленной задачей не справиться.
Лев
Этот день будет полон ярких эмоций. Они будут настолько сильными, что к вечеру вы можете почувствовать энергетический голод.
Дева
День пройдет ровно и спокойно. А вот уже вечером вас ждет незабываемое веселье. Причем совсем незапланированное.
Весы
Лучше не начинать новых проектов в тех сферах, которые вам незнакомы. Отсутствие практических навыков может обернуться провалом.
Скорпион
Внимательно следите за своими словами, а также поступками. Есть вероятность надолго испортить отношения с близким человеком.
Стрелец
Вас ожидает серьезный разговор, который определит направление вашей жизни на ближайшие несколько месяцев. Не принимайте поспешных решений.
Козерог
Чтобы добиться желаемого результата, придется приложить усилия. А в некоторых случаях даже прыгнуть выше головы.
Водолей
Сделать правильный выбор сегодня поможет интуиция. Это касается как важных деловых вопросов, так и незначительных бытовых.
Рыбы
Сегодня вам нужно выслушать своего близкого человека. Ваш совет может уберечь его от серьезной ошибки.
Гороскоп для всех знаков зодиака
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