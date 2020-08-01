Гороскоп на 1 августа: кому не стоит делать крупных покупок

Фото: today.ua

Совет на 1 августа для всех знаков зодиака: постарайтесь гасить все конфликты еще до того, как пламя разгорится.





Овен

Этот день будет не самым благоприятным. Возможны ссоры и обиды. Если есть возможность уединиться и сократить общение с окружающими до минимума, лучше воспользоваться этой возможностью.





Телец

Вам сейчас важно не растерять своего оптимизма. Впереди вас ждут кардинальные изменения к лучшему, но нужно еще немного подождать.





Близнецы

У вас появится шанс изменить личную жизнь. Но какими будут эти перемены, полностью зависит от вас.





Рак

Не стоит быть слишком беспечными. Любая неосторожность может вам дорого обойтись.





Лев

Сегодня вы можете со спокойной душой отдохнуть. Вы сделали все, что могли, и самое время пожинать плоды своего труда.





Дева

Будьте доброжелательными и вежливыми. Среди ваших собеседников сегодня может встретиться человек, который изменит вашу судьбу.





Весы

Постарайтесь не делать сегодня крупных покупок, особенно если речь идет о технике. Покупки принесут вам много хлопот.





Скорпион

Если что-то пошло не так, берите ситуацию в свои руки. Сегодня вам под силу укротить любую бурю.





Стрелец

Сегодня у вас будет возможность отдохнуть, как следует. Не упустите ее.





Козерог

Ваше плохое настроение сегодня негативно скажется на отношениях с партнером. Постарайтесь найти причину упадка сил и исправить ситуацию.





Водолей

Если будете в ближайшее время хорошо работать, получите заслуженное повышение. Поэтому сегодня продумайте план покорения карьерных вершин.





Рыбы

Вам нужно осторожнее относиться к своему семейному бюджету. Не стоит тратить деньги на то, что вам явно не по карману.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака смогут избавиться от всех проблем в августе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!