Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 30 ноября по 6 декабря

ОВЕН

Эта неделя – не тот период, в который следует задумываться о смене работы, повремените с принятием такого решения до лучших времен. А вот вероятность путешествий, в том числе и по службе, велика.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе – замечательный период для реализации новых планов и идей. А вот в семье лучше научитесь сдерживать свои эмоции, иначе этот грозит долгосрочными обидами и скандалами. На этой неделе сконцентрируйтесь на новых идеях и планах, иначе вам станет скучно на работе и дома. Старайтесь сдерживать негативные эмоции и не обижать близких резкими словами.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе очень благополучный период для жизни в целом. Вас ждут интересные встречи и мероприятия. Личная жизнь, после долгого неудачного периода наладится — вы будете любимы и влюблены, а мелочи вокруг приобретут смысл.

РАК

На этой неделе вы сможете преодолеть недопонимания и обиды, которые накапливались в последнее время. Вопросы, которые вы долго задавали в небеса – найдут решение. Кроме того – это прекрасный период начать новые отношения либо выйти на новый уровень в профессии.

ЛЕВ

Сложный период для карьеры, который может поставить вас перед выбором. В свою очередь, постарайтесь выбрать наиболее приемлемый вариант для "здесь и сейчас". В среду вероятны путешествия по работе и не только.

ДЕВА

На этой неделе лучше включить режим экономии, а средства в будущем направить на более необходимые нужды. Субботу посвятите решению бытовых проблем.

ВЕСЫ

На этой неделе лучше не стараться реализовывать запланированное, а перенести на следующую. На выходных вы будете готовы свернуть горы – впрочем, именно этим вы и займетесь.

ВЕСЫ

Следующая неделя полна невероятных событий, которые окажут влияние на ваше мировосприятие и жизнь. Кроме того, постарайтесь на этой неделе быть более самокритичным. Это поможет вам добиться успеха.

СТРЕЛЕЦ

Эта неделя станет неделей открывшихся возможностей и перспектив. Но не забывайте о помощи близким, которые могут обратиться к вам. Звезды располагают к контактам, сотрудничеству, интересным встречам и дальним поездкам.

КОЗЕРОГ

На этой неделе вам лучше быть сосредоточенным на делах, так как вас ждут проверки и экзамены. В то же время, при удачном преодолении препятствий вас ждут большие возможности.

ВОДОЛЕЙ

Душевное состояние на этой неделе позволит реализовать планы. А коллеги могут вдохновить вас интересной идеей, и которой произрастут далеко идущие планы. Уделите время семье.

РЫБЫ

В начале недели избегайте конфликтов и недопониманий. Посредине недели послушайте внутренний голос – он не подведет. Во второй половине на службе произойдет интересное событие.

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