Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 30 ноября по 6 декабря

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МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
ОВЕН
ТЕЛЕЦ
БЛИЗНЕЦЫ
РАК
На этой неделе вы сможете преодолеть недопонимания и обиды, которые накапливались в последнее время. Вопросы, которые вы долго задавали в небеса – найдут решение. Кроме того – это прекрасный период начать новые отношения либо выйти на новый уровень в профессии.
ЛЕВ
Сложный период для карьеры, который может поставить вас перед выбором. В свою очередь, постарайтесь выбрать наиболее приемлемый вариант для "здесь и сейчас". В среду вероятны путешествия по работе и не только.
ДЕВА
На этой неделе лучше включить режим экономии, а средства в будущем направить на более необходимые нужды. Субботу посвятите решению бытовых проблем.
ВЕСЫ
На этой неделе лучше не стараться реализовывать запланированное, а перенести на следующую. На выходных вы будете готовы свернуть горы – впрочем, именно этим вы и займетесь.
ВЕСЫ
Следующая неделя полна невероятных событий, которые окажут влияние на ваше мировосприятие и жизнь. Кроме того, постарайтесь на этой неделе быть более самокритичным. Это поможет вам добиться успеха.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя станет неделей открывшихся возможностей и перспектив. Но не забывайте о помощи близким, которые могут обратиться к вам. Звезды располагают к контактам, сотрудничеству, интересным встречам и дальним поездкам.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вам лучше быть сосредоточенным на делах, так как вас ждут проверки и экзамены. В то же время, при удачном преодолении препятствий вас ждут большие возможности.
ВОДОЛЕЙ
Душевное состояние на этой неделе позволит реализовать планы. А коллеги могут вдохновить вас интересной идеей, и которой произрастут далеко идущие планы. Уделите время семье.
РЫБЫ
В начале недели избегайте конфликтов и недопониманий. Посредине недели послушайте внутренний голос – он не подведет. Во второй половине на службе произойдет интересное событие.
Ранее "Комментарии" писали о том, что логопед из Америки научила собаку "разговаривать" — способности Стеллы просто поражают.
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