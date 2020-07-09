Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 июля: кому улыбка принесет успех

Совет на 9 июля для всех знаков зодиака: начните день, улыбнувшись самому себе.





Овен

Вам сегодня стоит быть немного мягче. Реагируйте на все спокойнее и не забывайте про улыбку. Она откроет перед вами любые двери.





Телец

Самое время расслабиться и позаботиться о себе. В первой половине дня продуктивно поработайте, вторую посвятите процедурам красоты или пройдитесь по магазинам.





Близнецы

На сегодня можете смело назначать любые переговоры. Вы будете убедительны, как никогда.





Рак

Сегодня вы проснетесь с твердой целью добиться желаемого результата и не посчастливится тому, кто встанет у вас на пути.





Лев

Только ваш личный опыт позволит вам сегодня сделать правильный выбор. Советы со стороны даже не слушайте, они могут только навредить.





Дева

Ваше самочувствие сегодня определит исход вашей работы. Если чувствуете себя неважно, лучше отложите важные дела и проекты до завтра.





Весы

Вам придется сегодня принять очень важное решение. Не накручивайте себя зря. Вы идете правильным путем.





Скорпион

Этот день будет абсолютно спокойным и очень продуктивным. Если вы конечно не решите включить лень.





Стрелец

Чтобы добиться успеха, не стойте на месте. Стучите во все двери. Одна из них обязательно откроется перед вами.





Козерог

Вам сегодня придется постоянно подстраиваться под ситуацию. Все будет настолько резко меняться, что спланировать что-либо не получится.





Водолей

Этот день отлично подходит для того, чтобы начинать новые дела и проекты. Они будут успешными и не потребуют у вас много сил и ресурсов.





Рыбы

Постарайтесь избегать на работе слишком горячих дискуссий. Одна из них может перерасти в конфликт, который вам сейчас совершенно ни к чему.





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