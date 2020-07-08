Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 июля: кого ждут сюрпризы

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Виолетта Комаровская
Совет на 8 июля для всех знаков зодиака: хотите поднять себе настроение, устройте сюрприз близкому человеку.
Овен
Сегодня вам придется расплатиться по старым счетам. Вас по-своему вознаградят как за хорошие поступки, так и за плохие.
Телец
Вас сегодня ожидает долгожданная встреча. Она сулит много приятных хлопот и даже некую прибыль.
Близнецы
Не стоит сегодня обсуждать кого-либо у него за спиной. Рискуете оказаться в очень неловком положении.
Рак
Этот день будет успешным для всех, кто работает с финансами. Любые задачи, которые требуют повышенной концентрации внимания, вы выполните на отлично.
Лев
Вам нужно быть гибким и научиться приспосабливаться к ситуации. Это умение сегодня вам очень пригодится.
Дева
Вам придется много объяснять и много раскладывать по полочкам. Это необходимо, чтобы достичь желаемого результата.
Весы
Сегодня будьте готовы к любым сюрпризам. С вами произойдет нечто неожиданное, что ненадолго выбьет вас из колеи. Но это будет приятный сюрприз.
Скорпион
Этот день отлично подойдет для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие. Нет возможности уехать из родного города - просто прогуляйтесь по незнакомым улочкам. Это также пойдет вам на пользу.
Стрелец
В вас проснется настоящая домохозяйка. Захочется отчистить все до блеска и выбросить из жилища все лишнее. Не отказывайте себе в этом удовольствии.
Козерог
Чтобы успешно справиться с поставленной задачей, вам понадобиться немного похвалы. Если рядом не окажется никого, кто бы мог вас приободрить, займитесь аутотренингом.
Водолей
Сегодня вам стоит подумать о своих возможностях, а не обязанностях. Настало время расправить крылья.
Рыбы
Не делайте больших передышек, пока не закончите работу. Иначе точку поставить так и не получится.
Также узнайте, какой будет погода в Украине в среду, 8 июля.
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