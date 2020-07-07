Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 июля: кого ждут испытания

Совет на 7 июля для всех знаков зодиака: испытания вас на прочность воспринимайте как опыт, который вам необходимо приобрести.





Овен

Не стоит сегодня заводить никаких романтических знакомств или ходить на свидания. Они закончатся разочарованием.





Телец

Сегодня вы окажетесь лицом к лицу с заманчивыми перспективами в профессиональной сфере. Не хватайтесь за все сразу. Выберите одно направление и двигайтесь к поставленной цели.





Близнецы

Постарайтесь во всем сохранять нейтралитет. Если станете на чью-то сторону, вскоре сами останетесь в стороне.





Рак

Будьте осторожны с обещаниями, которые будете давать. Их придется выполнить, во что бы то ни стало.





Лев

То, что раньше казалось смутным и непонятным, сегодня приобретет формы и вы наконец-то сможете понять что и к чему.





Дева

Посвятите этот день себе. Это может быть саморазвитие, планирование ближайшего будущего или поход по магазинам. Главное, чтобы в центре ваших действий были вы сами.





Весы

Начать новое дело не получится, пока не разберетесь со старыми. Так что собирайте волю в кулак и расставляйте точки.





Скорпион

Сегодня вас ждет серьезное испытание. Постарайтесь избегать злости и агрессии. Они лишь усугубят ситуацию.





Стрелец

Если вас пригласят на какую-либо деловую встречу, не отказывайтесь, даже если идти туда не хочется. Именно там вы можете поймать удачу за хвост.





Козерог

На вашем пути может возникнуть много преград. Преодолеть их будет трудно, но вы получите важный жизненный опыт.





Водолей

Если возникнет проблема, не пускайте ее на самотек. Сегодня вам под силу все решить быстро и безболезненно, но придется приложить усилия.





Рыбы

Повнимательнее присмотритесь к людям из своего близкого окружения. Кто-то из них может нанести вам удар исподтишка.





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