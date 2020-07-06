Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июля: кто сможет продлить себе выходные

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Виолетта Комаровская
Совет на 6 июля для всех знаков зодиака: чтобы хорошо работать, нужно еще и хорошо отдыхать.
Овен
Успех этот день сулит в любых делах, которые так или иначе касаются интеллектуальной деятельности. Ваш мозг сегодня работает максимально продуктивно и способен справиться с любой задачей.
Телец
Сегодня сбудется одно из ваших желаний, о котором вы давно забыли. Вы загадали его в нужный момент, поэтому и получите результат.
Близнецы
Настало время осознать, в чем ваша настоящая сила. Ответ на этом вопрос сегодня может стать приятной неожиданностью даже для вас.
Рак
Вам нужно поставить точку в конфликте с близким человеком, который затянулся довольно надолго. Проявите инициативу и поговорите наконец-то по душам.
Лев
Перестаньте сравнивать себя с другими. Стремление быть похожим на кого-то не дает вам добиться настоящего успеха.
Дева
Сегодня вы найдете в себе смелость озвучить вопрос, который вас давно тревожит. Ответ на него будет совсем не таким, как вы ожидаете.
Весы
Энергию, которая будет сегодня вас переполнять, направьте на укрепления гармонии и уюта в вашем доме. Если давно планировали начать генеральную уборку, не откладывайте ее.
Скорпион
Сегодняшний день покажет вам, кто есть кто в вашем окружении. Возможно, вам придется преодолевать какие-либо препятствия. Но иначе правда не вскроется.
Стрелец
Успех не придет к вам просто так. Делайте свою работу максимально хорошо и получите за нее соответствующее вознаграждение.
Козерог
Перестаньте играть в игры со своей второй половинкой. Рискуете остаться в одиночестве.
Водолей
Сегодня у вас появится возможность немного продлить себе выходные. Не упустите ее и хорошенько отдохните.
Рыбы
Если сегодня вам будет сложно найти баланс между работой и личной жизнью, обратитесь за помощью к близким людям. Они дадут ценный совет.
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