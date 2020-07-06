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Главная Новости Досуг психология Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июля: кто сможет продлить себе выходные
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Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июля: кто сможет продлить себе выходные

Близнецы найдут свои сильные стороны, а Раки смогут поставить точку в конфликте с близким человеком

сегодня, 07:33
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июля: кто сможет продлить себе выходные

Совет на 6 июля для всех знаков зодиака: чтобы хорошо работать, нужно еще и хорошо отдыхать. 


Овен

Успех этот день сулит в любых делах, которые так или иначе касаются интеллектуальной деятельности. Ваш мозг сегодня работает максимально продуктивно и способен справиться с любой задачей. 


Телец

Сегодня сбудется одно из ваших желаний, о котором вы давно забыли. Вы загадали его в нужный момент, поэтому и получите результат. 


Близнецы

Настало время осознать, в чем ваша настоящая сила. Ответ на этом вопрос сегодня может стать приятной неожиданностью даже для вас. 


Рак

Вам нужно поставить точку в конфликте с близким человеком, который затянулся довольно надолго. Проявите инициативу и поговорите наконец-то по душам.


Лев

Перестаньте сравнивать себя с другими. Стремление быть похожим на кого-то не дает вам добиться настоящего успеха. 


Дева

Сегодня вы найдете в себе смелость озвучить вопрос, который вас давно тревожит. Ответ на него будет совсем не таким, как вы ожидаете. 


Весы

Энергию, которая будет сегодня вас переполнять, направьте на укрепления гармонии и уюта в вашем доме. Если давно планировали начать генеральную уборку, не откладывайте ее.


Скорпион

Сегодняшний день покажет вам, кто есть кто в вашем окружении. Возможно, вам придется преодолевать какие-либо препятствия. Но иначе правда не вскроется. 


Стрелец

Успех не придет к вам просто так. Делайте свою работу максимально хорошо и получите за нее соответствующее вознаграждение. 


Козерог

Перестаньте играть в игры со своей второй половинкой. Рискуете остаться в одиночестве. 


Водолей

Сегодня у вас появится возможность немного продлить себе выходные. Не упустите ее и хорошенько отдохните.


Рыбы

Если сегодня вам будет сложно найти баланс между работой и личной жизнью, обратитесь за помощью к близким людям. Они дадут ценный совет. 


Также узнайте, какую погоду обещают синоптики в Украине в понедельник, 6 июля. 


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