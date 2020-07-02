Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июля: кому день сулит неожиданную прибыль

Совет на 3 июля для всех знаков зодиака: позаботьтесь о внутреннем мире и отложите в сторону материальные желания.





Овен

Сегодня, чтобы получить желаемое, вам не придется прилагать особых усилий. Все будет получатся легко и с первого раза.





Телец

Используйте каждую возможность, чтобы кому-то помочь или сделать доброе дело. Вскоре вселенная отблагодарит вас за это.





Близнецы

Не печальтесь за утраченным. Взамен вы получите нечто намного большее.





Рак

Будьте максимально открыты к любым деловым предложениям. Одно из них может оказаться вашим счастливым билетом.





Лев

Ваш успех сегодня напрямую зависит от вашей активности. Будьте лидером во всем и смело проявляйте инициативу.





Дева

Вам сегодня стоит быть бескорыстным. Если вы делаете что-то хорошее только ради благодарности или похвалы, то для вас это никакой пользы не принесет.





Весы

Уже утром ваше настроение могут сильно испортить. Поднять его поможет любимое дело или близкий друг.





Скорпион

Вам захочется сегодня ласки и заботы. Но чтобы получить ее, придется проявить инициативу.





Стрелец

День сулит вам неплохую прибыль, которую вы получите благодаря своему упорству. Не сбавляйте оборотов и будете вознаграждены еще не раз.





Козерог

Вас сегодня могут одолеть вспышки гнева. Постарайтесь укротить бурю на начальном этапе, чтобы потом не жалеть о последствиях.





Водолей

Сегодня у вас появится уникальный шанс исправить ошибку, которую вы допустили в прошлом. Не упустите его.





Рыбы

Главным вашим врагом на сегодня станут сомнения. Из-за них можете упустить выгодную сделку.





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