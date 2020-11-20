Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 ноября

ОВЕН

Сегодня у вас выйдет высокопрофессионально выполнять служебные обязанности. Работа пойдет как по маслу, но если где-то что-то не заладится – коллеги помогут, не стесняйтесь их об этом попросить.





ТЕЛЕЦ

Сегодня вы будете востребованы как никогда, и вы с радостью откликнетесь на все призывы. В любовных отношениях будьте теплы и уступчивы, иначе возможна ссора.





БЛИЗНЕЦЫ

Оцените свои силы реально – не ставьте перед собой невыполнимых задач, потому что единственный результат, которого вы добьетесь при завышенной самооценке — испорченное настроение.





РАК

Возьмите таймаут в отношениях – как профессиональных, так и близких. Потратьте день на то, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями.





ЛЕВ

В профессиональном отношении день будет плодотворным, поэтому мобилизируйтесь и действуйте – сегодня вы справитесь с овсем! Успешно будут складываться деловые переговоры, встречи, короткие поездки.





ДЕВА

Не берите близко к сердцу неудачи в карьере и личной жизни, иначе пострадает здоровье. Берегите себя!





ВЕСЫ

Удачный день как для карьерного роста, так и для устройства личной жизни! Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство.





СКОРПИОН

Если вы очень постараетесь по работе, руководство оценит ваши усилия. Но в то же время поберегите здоровье – оно может преподнести неприятные сюрпризы.





СТРЕЛЕЦ

Не доверяйтесь сегодня никому, иначе день грозит неприятностями. Если будете соблюдать эти рекомендации, то все запланированное сложиться благоприятным образом.





КОЗЕРОГ

На работе сегодня все пойдет как по маслу, а вот в семье придется приложить определенные усилия, чтобы сохранить благоприятную обстановку. Нужно уделять больше внимания своим близким. Сейчас они особенно нуждаются в вашей заботе. Кроме того, обратите внимание на финансовый аспект — не рекомендуется брать деньги в долг.





ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы особенно уязвимы, поэтому вместо общения больше времени уделяйте себе и делам, которые вам по душе. Решение жизненно необходимых вопросов лучше отложить на более поздний срок. А день можно уделить планированию на будущее.





РЫБЫ

Сегодня – день возможностей, поэтому не теряйте шанса преуспеть в совершенно новом деле. Однако действовать нужно быстро. Также сегодня звезды расположены к вам в устройстве личной жизни и решении семейных проблем.

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