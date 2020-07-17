Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля: кого ждут карьерные победы

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Виолетта Комаровская
Совет на 17 июля для всех знаков зодиака: в деловых вопросах используйте ум и не доверяйте эмоциям.
Овен
Сегодня вам крайне сложно будет отыскать эмоциональное равновесие. Радость и веселье могут вмиг смениться на агрессию или глубокую апатию.
Телец
Вы без труда достигните желаемого результата, если сможете проявить свои лидерские качества. Останетесь стоять в стороне - не получите ничего.
Близнецы
Сегодня голова может просто разрываться от того количества новостей, которые вы получите. К счастью, большинство из них будут хорошими.
Рак
Крупная ссора может возникнуть буквально на пустом месте. Постарайтесь быть помягче в общении с окружающими.
Лев
Любые попытки улучшить свое материальное положение сегодня могут оказаться напрасными. Отложите этот вопрос до завтра, а лучше всего - на несколько дней.
Дева
Вас ждут немалые победы в карьере. Наступает период, когда вы сможете как следует применить свои способности.
Весы
Наиболее продуктивной для вас будет первая половина дня. Лучше всего именно в этот период решить все важные вопросы.
Скорпион
Вы не сможете получить желаемое, как бы вы ни старались. К сожалению, все сегодня зависит не от вас.
Стрелец
На работе вы столкнетесь со стеной непонимания. Не пытайтесь ее сдвинуть с места. Лучше обойдите с помощью хитрости.
Козерог
Вы будете иметь невероятный успех у противоположного пола. Если вы уже в паре, то не стоит провоцировать вторую половинку на ревность.
Водолей
Интересную идею у вас могут буквально увести из-под носа. Поэтому о своих задумках лучше никому не рассказывать.
Рыбы
Будьте готовы к любым переменам. Если настроите себя позитивно, то все новое пойдет лишь вам на пользу.
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