Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля: кого ждут карьерные победы

Совет на 17 июля для всех знаков зодиака: в деловых вопросах используйте ум и не доверяйте эмоциям.





Овен

Сегодня вам крайне сложно будет отыскать эмоциональное равновесие. Радость и веселье могут вмиг смениться на агрессию или глубокую апатию.





Телец

Вы без труда достигните желаемого результата, если сможете проявить свои лидерские качества. Останетесь стоять в стороне - не получите ничего.





Близнецы

Сегодня голова может просто разрываться от того количества новостей, которые вы получите. К счастью, большинство из них будут хорошими.





Рак

Крупная ссора может возникнуть буквально на пустом месте. Постарайтесь быть помягче в общении с окружающими.





Лев

Любые попытки улучшить свое материальное положение сегодня могут оказаться напрасными. Отложите этот вопрос до завтра, а лучше всего - на несколько дней.





Дева

Вас ждут немалые победы в карьере. Наступает период, когда вы сможете как следует применить свои способности.





Весы

Наиболее продуктивной для вас будет первая половина дня. Лучше всего именно в этот период решить все важные вопросы.





Скорпион

Вы не сможете получить желаемое, как бы вы ни старались. К сожалению, все сегодня зависит не от вас.





Стрелец

На работе вы столкнетесь со стеной непонимания. Не пытайтесь ее сдвинуть с места. Лучше обойдите с помощью хитрости.





Козерог

Вы будете иметь невероятный успех у противоположного пола. Если вы уже в паре, то не стоит провоцировать вторую половинку на ревность.





Водолей

Интересную идею у вас могут буквально увести из-под носа. Поэтому о своих задумках лучше никому не рассказывать.





Рыбы

Будьте готовы к любым переменам. Если настроите себя позитивно, то все новое пойдет лишь вам на пользу.





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