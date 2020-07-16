Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 июля: кому следует найти дополнительный источник дохода

Совет на 16 июля для всех знаков зодиака: источник вдохновения ищите в окружении близких людей.





Овен

Полностью посвятите день решению текущих вопросов. Сможете закрыть немало из них.





Телец

Будьте особенно внимательны сегодня к деталям. Ни одна возможность не должна ускользнуть от ваших глаз.





Близнецы

Возможны небольшие разногласия с близкими людьми. Но если не будете сами провоцировать конфликт, то никаких серьезных потрясений не случится.





Рак

Четко сегодня разграничивайте две сферы жизни: первую половину дня полностью посвятите работе, во второй - можете отдохнуть и заняться личной жизни.





Лев

Сегодня вам пригодятся ваши лидерские качества. Вы сможете убедить любого в своей правоте и повернуть ситуацию на свою пользу.





Дева

Во второй половине дня не исключены приятные сюрпризы. Но для этого вам нужно постараться никого не обидеть в первой половине - ни словом, ни действием.





Весы

День отлично подходит для совершения покупок и любых финасовых сделок. Они будут максимально выгодны для вас.





Скорпион

Обратите внимание на людей, с которыми вас сегодня сведет судьба. Новое знакомство может перерасти в дружбу или даже новые отношения.





Стрелец

У вас сегодня может появиться союзник, с которым вы можете свернуть горы. Так что выбирайте самый амбициозный проект и действуйте.





Козерог

День начнется для вас непросто, все будет валиться из рук. Но уже ближе к обеду все нормализуется.





Водолей

Вам необходимо сосредоточиться на поиске дополнительного источника дохода. Сегодня они, вероятнее всего, увенчаются успехом.





Рыбы

Если все пойдет не по плану, а вы окажитесь в окружении мелких проблем, ищите поддержки у близких людей. Они помогут все преодолеть.





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