Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 июля: кому следует найти дополнительный источник дохода

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Виолетта Комаровская
Совет на 16 июля для всех знаков зодиака: источник вдохновения ищите в окружении близких людей.
Овен
Полностью посвятите день решению текущих вопросов. Сможете закрыть немало из них.
Телец
Будьте особенно внимательны сегодня к деталям. Ни одна возможность не должна ускользнуть от ваших глаз.
Близнецы
Возможны небольшие разногласия с близкими людьми. Но если не будете сами провоцировать конфликт, то никаких серьезных потрясений не случится.
Рак
Четко сегодня разграничивайте две сферы жизни: первую половину дня полностью посвятите работе, во второй - можете отдохнуть и заняться личной жизни.
Лев
Сегодня вам пригодятся ваши лидерские качества. Вы сможете убедить любого в своей правоте и повернуть ситуацию на свою пользу.
Дева
Во второй половине дня не исключены приятные сюрпризы. Но для этого вам нужно постараться никого не обидеть в первой половине - ни словом, ни действием.
Весы
День отлично подходит для совершения покупок и любых финасовых сделок. Они будут максимально выгодны для вас.
Скорпион
Обратите внимание на людей, с которыми вас сегодня сведет судьба. Новое знакомство может перерасти в дружбу или даже новые отношения.
Стрелец
У вас сегодня может появиться союзник, с которым вы можете свернуть горы. Так что выбирайте самый амбициозный проект и действуйте.
Козерог
День начнется для вас непросто, все будет валиться из рук. Но уже ближе к обеду все нормализуется.
Водолей
Вам необходимо сосредоточиться на поиске дополнительного источника дохода. Сегодня они, вероятнее всего, увенчаются успехом.
Рыбы
Если все пойдет не по плану, а вы окажитесь в окружении мелких проблем, ищите поддержки у близких людей. Они помогут все преодолеть.
Также узнайте, какой будет погода в Украине в четверг, 16 июля.
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