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Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 июля: кому следует найти дополнительный источник дохода

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Львам необходимо проявить лидерские качества, а Весы могут отправляться за покупками

сегодня, 07:36
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 июля: кому следует найти дополнительный источник дохода

Совет на 16 июля для всех знаков зодиака: источник вдохновения ищите в окружении близких людей. 


Овен

Полностью посвятите день решению текущих вопросов. Сможете закрыть немало из них.


Телец

Будьте особенно внимательны сегодня к деталям. Ни одна возможность не должна ускользнуть от ваших глаз. 


Близнецы

Возможны небольшие разногласия с близкими людьми. Но если не будете сами провоцировать конфликт, то никаких серьезных потрясений не случится. 


Рак

Четко сегодня разграничивайте две сферы жизни: первую половину дня полностью посвятите работе, во второй - можете отдохнуть и заняться личной жизни. 


Лев

Сегодня вам пригодятся ваши лидерские качества. Вы сможете убедить любого в своей правоте и повернуть ситуацию на свою пользу. 


Дева

Во второй половине дня не исключены приятные сюрпризы. Но для этого вам нужно постараться никого не обидеть в первой половине - ни словом, ни действием. 


Весы

День отлично подходит для совершения покупок и любых финасовых сделок. Они будут максимально выгодны для вас. 


Скорпион

Обратите внимание на людей, с которыми вас сегодня сведет судьба. Новое знакомство может перерасти в дружбу или даже новые отношения. 


Стрелец

У вас сегодня может появиться союзник, с которым вы можете свернуть горы. Так что выбирайте самый амбициозный проект и действуйте. 


Козерог

День начнется для вас непросто, все будет валиться из рук. Но уже ближе к обеду все нормализуется. 


Водолей

Вам необходимо сосредоточиться на поиске дополнительного источника дохода. Сегодня они, вероятнее всего, увенчаются успехом. 


Рыбы

Если все пойдет не по плану, а вы окажитесь в окружении мелких проблем, ищите поддержки у близких людей. Они помогут все преодолеть. 


Также узнайте, какой будет погода в Украине в четверг, 16 июля. 


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