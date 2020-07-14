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Главная Новости Досуг психология Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля: кому поможет чувство юмора
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Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля: кому поможет чувство юмора

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Козерогам поможет спокойствие, а Водолеям не стоит преодолевать препятствия в одиночку

сегодня, 07:32
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июля: кому поможет чувство юмора

Фото: pixabay.com

Совет на 14 июля для всех знаков зодиака: разрядить конфликтную атмосферу поможет юмор.


Овен

Сегодня вас ждет успех в финансовой сфере. Если давно собирались попросить прибавку к зарплате, сейчас самое подходящее время для этого. 


Телец

Вы окажитесь в центре внимания, при чем, сразу по всем направлениям. Постарайтесь извлечь из этой ситуации максимум выгоды и не молчите о своих желаниях. 


Близнецы

Ваше творческое мышления и фантазия сегодня будут работать на полную. Это поможет быстро решить волнующий вас вопрос.


Рак

Если хотите что-то получить, проявите энтузиазм и смекалку. Получить что-либо просто так, не делая для этого совсем ничего, не выйдет. 


Лев

Одинокие Львы сегодня могут получить шанс на новое интересное знакомство. Правда, проявить инициативу придется именно вам. 


Дева

Сегодня вы сможете заручиться поддержкой очень влиятельного человека. Это позитивно повлияет на развитие вашей карьеры. 


Весы

Обязательно озвучивайте идеи, которые придут вам сегодня в голову. Даже если они слегка безумны. Одну из них вы обязательно воплотите в жизнь и на этом заработаете. 


Скорпион

Тонкое чувство юмора позволит вам избежать конфликта. Просто относитесь ко всему проще и не ищите подводных камней. 


Стрелец

Сегодня вам выпадет шанс по полной проявить свои коммуникативные навыки. Вы сможете убедить коллег в своей правоте и таким образом убережете их от серьезной ошибки.


Козерог

Ситуация вокруг вас будет меняться со скоростью света. Но ваше спокойствие позволит реагировать на все изменения достойно.


Водолей

Вам следует сейчас быть командным игроком. Самому справиться с поставленными задачами будет гораздо сложнее. 


Рыбы

Многозадачность - сегодня не ваш конек. Выберите одно самое важное дело и постарайтесь довести его до конца. 


Также узнайте, какую погоду обещают синоптики в Украине во вторник, 14 июля. 


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