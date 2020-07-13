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Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля: кому не стоит прислушиваться к критике

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Львам захочется домашнего уюта, а Скорпионам не стоит отказываться от своей мечты

сегодня, 07:35
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля: кому не стоит прислушиваться к критике

Совет на 13 июля для всех знаков зодиака: самым справедливым критиком для себя должны стать вы сами. 


Овен

Не стоит сегодня быть слишком бескорыстными. Если можете получить из какой-либо ситуации выгоду, так и сделайте.


Телец

В вашей жизни начинается очень продуктивный период. Работать придется много, но, в конечном итоге, вы будете вознаграждены по заслугам. 


Близнецы

Не поддавайтесь сегодня эмоциям и не бросайтесь выяснять отношения с близкими людьми при первой же возможности. Сгоряча вы можете наговорить много обидных слов, за которые потом придется извиняться. 


Рак

Отправной точкой любого успеха сегодня будет ваше желание. А вот за дела, к которым душа не лежит, лучше пока не браться.


Лев

Сегодня вам захочется домашнего уюта и комфорта. В ваших силах создать подобную атмосферу собственными руками. 


Дева

Чтобы принять правильное решение, вам понадобится светлая голова. Поэтому не отвлекайтесь на мелочи и не концентрируйте внимание на второстепенных вещах.


Весы

В этот день вы ощутите свою незаменимость. Всем от вас что-то будет нужно. Вот только придется ли вам по вкусу такая популярность - пока неясно. 


Скорпион

Не отказывайтесь от своей мечты, даже если она кажется неосуществимой. За верность стремлениям звезды вас вскоре вознаградят.


Стрелец

Продолжайте двигаться к своей цели, несмотря на критику. Ее, к слову, сегодня будет достаточно. 


Козерог

Вы стоите на пороге карьерного роста. Но чтобы получить максимум, выйти из зоны комфорта придется прямо сейчас. 


Водолей 

Сегодня вы увидите возможность воплотить в жизнь идею, которую давно вынашивали. Хватайтесь за нее и ни на кого не обращайте внимания. 


Рыбы

Вас ждет не самый приятный разговор. Однако воспользуйтесь им в своих интересах и расставьте наконец-то все по местам. 


Также узнайте, какой будет погода в Украине в понедельник, 13 июля. 


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