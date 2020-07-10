Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июля: кто может встретить свою судьбу

Совет на 10 июля для всех знаков зодиака: выбирая дальнейший путь, полагайтесь на судьбу и собственную интуицию.





Овен

Если ваши слова не понимают с первого раза, постарайтесь объяснить все по-другому. А вот голос повышать не стоит.





Телец

Сегодня в помощь вам придут ваши старые связи. Немного смекалки - и сможете занять очень выгодное место под солнцем.





Близнецы

В этот день вас ожидают резкие повороты судьбы. Они будут крайне неожиданными для вас, но ничего плохого не сулят. Наоборот.





Рак

Постарайтесь сегодня как можно больше общаться с коллегами и руководством. Ключ к успеху вы найдете именно в этих разговорах.





Лев

Не начинайте свои выходные преждевременно. Сначала необходимо выполнить всю работу и только затем можно отдохнуть.





Дева

День может показаться скучным и однообразным. На самом деле вам просто дают немного времени, чтобы набраться сил перед активными выходными.





Весы

Близкий человек сегодня превзойдет все ваши ожидания. Вы будете приятно удивлены и поймете, что зря ему не доверяли.





Скорпион

За какую бы работу вы ни взялись сегодня, вы останетесь собой довольны. Поэтому не бойтесь трудностей. Вы их с легкостью преодолеете.





Стрелец

Постарайтесь сегодня максимально уделить время семье. А уже к вечеру ждите в доме желанных гостей.





Козерог

Ваш новый товарищ может оказаться совсем не тем человеком, которого вы знаете. Так что постарайтесь не доверять сейчас никому самых больших тайн.





Водолей

У одиноких Водолеев сегодня очень высокие шансы встретить свою судьбу. Так что не проморгайте.





Рыбы

Будьте внимательны к своему здоровью. Если чувствуете легкое недомогание, лучше сразу обратитесь к врачу.





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