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Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля: кому нужно быть честным

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Скорпионы поразят всех своим очарованием, а Стрельцы будут хозяевами положения

1 июля 2020, 07:31 comments787
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июля: кому нужно быть честным

Совет на 1 июля для всех знаков зодиака: честность в отношениях с собой убережет вас от разочарований. 


Овен 

В этот день не стоит злоупотреблять тяжелой пищей и алкоголем. Вредная еда может негативно отразиться на вашем самочувствии.


Телец

Сегодня вам стоит быть максимально честными. Говорите правду, даже если она может огорчить окружающих. Честность и искренность - ваш билет к успеху.


Близнецы

Прилив энергии, который в ощутите сегодня, лучше всего направить на построение личной жизни. В романтических делах вам будет сопутствовать успех. 


Рак

Соберите в кулак ваше терпение и самообладание. Укрощать бурю, которая разгуляется в коллективе, придется именно вам. 


Лев 

Ваше счастье сегодня - в ваших руках. Не стойте на месте и действуйте. В каком именно направлении лучше двигаться, вам подскажет интуиция. 


Дева

Получить желаемое вы сможете с помощью хитрости и ласки. Главное - просите только то, что вам действительно нужно.


Весы

Скорее всего, завершить то, что вы начнете еще утром, к вечеру не удастся. Ваши планы резко поменяет приятное известие, которое вы получите от близких людей. 


Скорпион

Сегодня вы всех поразите своей элегантностью и очарованием. Даже если будете допускать где-то ошибки, вам их с легкостью простят. 


Стрелец

Вы почувствуете себя хозяином положения. Любую ситуацию вы легко сможете взять под контроль. 


Козерог

Не стоит искать легких путей для решения задачи. Это только усложнит вам работу. 


Водолей 

Будьте осторожными, демонстрируя свое недовольство чем-либо. Вас могут воспринять как капризного человека, а ваша репутация пострадает.

 

Рыбы 

Постарайтесь завершить все мелкие дела, которые запланировали на сегодня. Завтра с этим справиться будет гораздо тяжелей. 


Также узнайте, какую погоду обещают синоптики в Украине в среду, 1 июля. 



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