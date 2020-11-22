Гороскоп для каждого знака Зодиака на 22 ноября

ОВЕН

Сегодня – благоприятный день для крупных покупок и обустройства жилища. На любовном фронте непременно произойдут приятные сюрпризы, а для одиноких сердец – неожиданные знакомства.

ТЕЛЕЦ

Проведите сегодняшний выходной, отдыхая без планирования важных дел. Побудьте в приятной компании, организовав интересное мероприятие.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня соблюдайте осторожность в самых простых делах и тогда удастся избежать неприятностей. Постарайтесь избежать неприятного общения, а вместо этого займитесь шоппингом. Здесь вам точно повезет!

РАК

День будет удачным, если вы проснулись с той ноги либо не пошли на поводу у эмоций. Найдите время для хобби либо встретьтесь с друзьями.

ЛЕВ

Сегодня не самый благоприятный день для принятия важных либо спонтанных решений. Постарайтесь исходить из личных возможностей и не требуйте многого от окружающих.

ДЕВА

Начался благоприятный период для строительства любовных отношений. В дружбе постарайтесь избегать критики, чтобы не обидеть близкого вам человека.

ВЕСЫ

Идет благоприятная пора для всего, что связано с любовью. Рекомендация для одиноких сердец – оглянитесь по сторонам, может быть вот она, совсем близко? Для тех, кто счастлив в личной жизни – проведите день с семьей.

СКОРПИОН

День пройдет в душевном равновесии и хорошем расположении духа. Стройте планы на будущее, больше гуляйте на свежем воздухе, также можно пройтись по магазинам и приобрести то, что захочется.

СТРЕЛЕЦ

Посвятите сегодняшний выходной своим родным и близким, иначе сейчас вы способны обидеть или ущемить их интересы.

КОЗЕРОГ

Не лучший период для выяснения отношений, споров либо сделок. Зато можно заняться планированием ближайшего будущего. Кроме того, на вашем горизонте может появиться новый человек, который сыграет немаловажную роль в жизни.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня благоприятный день для расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком. Избегайте финансовых вопросов.

РЫБЫ

Сегодня будьте немы как рыба – ведь большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с излишней болтливостью, и если вы окажетесь способными себя контролировать, сможете избежать их.

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