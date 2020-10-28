Где искать позитивные эмоции, если все надоело

С наступлением осени и холодов, многие люди впадают в депрессию, а масла в огонь подливает нынешняя ситуация с коронавирусом. Чтобы тоска и грусть вас полностью не поглотила, постарайтесь поддерживать позитивный настрой. А в этом вам помогут следующие советы, которыми поделилось издание "Единственная".

Не забывайте о здоровом образе жизни

Физическая активность (танцы, бег, езда на велосипеде) провоцирует в организме выработку гормона "радости", так что, ведите активный образ жизни. А еще не забывайте о правильном питании, которое дарит вам заряд энергии, бодрости и сил.

Устройте себе день красоты

Выделите хотя бы один день для себя любимой — устройте релакс или поход в салон красоты. Сделайте себе новую прическу или маникюр, немного обновите гардероб. Это все поможет вам отдохнуть, расслабиться и получить положительные эмоции.

Отправляйтесь в путешествие

Позвольте себе не думать ни о каких заботах. Отправляйтесь в путешествие, например, в горы (но лучше в пределах своей страны, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом). Отдохнувши и получивши положительные эмоции, вам гораздо проще будет справиться с усталостью и навалившимися проблемами.

Заведите домашнее животное

Исследователи доказали, что коты и собаки являются настоящим антистрессом. Так что, если давно мечтали о домашнем любимце, настало время его завести. Он точно не даст вам заскучать и вернет в вашу жизнь положительные эмоции.

Расширяй свой круг общения

Не ограничивай свой круг общения семьей или коллегами по работе. Чаще встречайся с друзьями. Сходи с ними в кафе или весело проведи время в каком-то развлекательном заведении. Знакомьтесь с новыми, интересными для вас людьми!

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