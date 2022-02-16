Эти знаки Зодиака привыкли все тащить домой и ничего не выбрасывать

Астрологи уверяют, что некоторым знакам Зодиака очень тяжело расставаться с вещами и предметами. Они – настоящие "плюшкины"! Ешь желание тянуть в дом всякий хлам часто становится причиной конфликтов с близкими людьми, пишет pinkvilla. Раки просто любят вещи. Большинство из них любят стиль рококо, а винтаж для них – другая вселенная. Часто среди представителей этого знака можно встретить одержимых коллекционеров. Все, что им кажется красивым, они тянут в свой дом, словно это самая необходимая вещь на планете. При этом если зайти к ним в гости, можно поразиться чистоте, порядку и гармоничности интерьера.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Дева. Этот знак зодиака никогда не упустит распродажу и акции. Покупая вещи в надежде, что когда-то они могут пригодиться, Дева складывает в своем доме огромные горы ненужного хлама. Конечно, впоследствии она и сама не вспомнит, что именно лежит в большом ящике на балконе, но будет твердо уверена, что это что-то очень нужное.



Близнецы к хламу относятся как к веселому приключению, ведь в процессе можно найти столько интересного! Представителям этого знака свойственно накупить вещей, засунуть их в шкаф и забыть о них, так что разбор завалов дает возможность откопать что-нибудь крутое, выявить пару-тройку полезных в хозяйстве гаджетов, обновить безделушек и аксессуаров.

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