Девам придется решать много срочных дел, Львов ждет любовь: гороскоп на 12—18 апреля

ОВЕН

Гороскоп (фото из открытых источников)

События этой недели могут развиваться довольно стремительно и непредсказуемо. Старайтесь решать задачи по мере их поступления, за новые проекты сейчас желательно не браться.

ТЕЛЕЦ

В целом ожидается спокойный период. На первый план выйдут финансовые вопросы. Появится возможность увеличить свои доходы, не исключены неожиданные денежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды сулят перемены к лучшему. Постепенно начнут воплощаться в жизнь давние задумки. Вероятно получение интересного предложения по поводу нового места работы.

РАК

Плодотворный период, когда без проблем сумеете решить многие вопросы, наладить полезные связи. Звезды поддержат вас в любых начинаниях. В выходные устройте себе полноценный отдых.

ЛЕВ

Предстоит активная и насыщенная разнообразными событиями неделя. Многое вам будет даваться легко. Не исключено, что придется взять на себя дополнительную нагрузку. Некоторых представителей знака ждут романтические приключения.

ДЕВА

Придется решать много срочных дел. Не хватайтесь за все и сразу, постарайтесь правильно расставить приоритеты. "Молчание — золото" — не забывайте об этих словах в течение всей недели. Держите в секрете свои мысли и планы, а также полученную информацию.

ВЕСЫ

Этот период обещает множество приятных моментов. Вас ждет удача как в делах, так и в личной жизни. Вероятно исполнение заветного желания. В выходные займитесь решением накопившихся домашних дел.

СКОРПИОН

Благодаря энтузиазму и неуемной энергии сумеете достичь неплохих результатов во многих сферах жизни. Вот только в финансовых вопросах следует проявлять осмотрительность. Не спешите расставаться с деньгами.

СТРЕЛЕЦ

Представится возможность реализовать свои творческие замыслы. Не исключены незапланированные поездки, которые окажутся весьма результативными. Старайтесь уделять больше внимания близким, они сейчас нуждаются в вашей поддержке.

КОЗЕРОГ

Для достижения желаемого придется приложить немало усилий. Не бросайте начатое, постарайтесь все довести до конца. К полученным предложениям следует отнестись со всей серьезностью. Не соблазняйтесь на легкие деньги, тщательно все проверяйте.

ВОДОЛЕЙ

Благодаря позитивному настрою и душевному подъему вам по плечу будут задачи любой сложности. Главное — не сомневайтесь в своих силах и смело идите вперед, несмотря ни на что. Не исключены перемены в личной жизни.

РЫБЫ

Вас ждет активный и довольно продуктивный период, когда сумеете многого добиться. Звезды сулят успехи в вопросах карьеры. На амурном фронте также намечаются позитивные тенденции.

Напомним, гороскоп на весь день субботы, 10 апреля, подскажет, как стоит вести себя представителям разных знаков Зодиака. К звездам необязательно прислушиваться, но их советы вполне можно использовать в качестве подсказки.

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