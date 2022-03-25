Держитесь от них подальше: названы главные предатели по знаку Зодиака

К сожалению, есть люди, которые сегодня могут поклясться вам в верности, а завтра — предать, когда вы будете больше всего нуждаться в поддержке. Это может произойти из-за материальной выгоды или других благ. Астрологи рассказали, люди каких знаков Зодиака чаще остальных становятся предателями.

Кто главные предатели по знаку Зодиака (фото из открытых источников)

Рыбы

Представители этого знака Зодиака довольно хитрые, они ловко находят выход из любой ситуации и могут решать свои проблемы за счет других. В сложных ситуациях на Рыб лучше не рассчитывать, потому что ими часто движет эгоизм. Астрологи говорят, что среди представителей этого знака часто встречаются изменники.

Скорпионы

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, любят добиваться поставленных целей, при чем любой ценой. И ради желаемого могут пойти даже на предательство. Скорпионы могут подставить коллегу, избавиться от соперника, но вот что касается дружбы, то для них это весьма ценная вещь. Маловероятно, что представители этого знака зайдут настолько далеко, чтобы предать кого-то из близкого круга.

Близнецы

Астрологи рекомендуют с осторожностью относиться к этому знаку Зодиака, потому что он двуличный. Близнецы также пойдут на предательство, чтобы получить то, что желают. И у них всегда найдутся слова, чтобы оправдать как-то свои действия. Также Близнецы весьма разговорчивы, поэтому не стоит им доверять сокровенные тайны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жадность — одно из самых неприятных человеческих качеств, поэтому с людьми, которые его демонстрируют не очень хочется поддерживать общение. Астрологи назвали знаков Зодиака, которые тщательно считают свои деньги, превращаясь в настоящих жадин.

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