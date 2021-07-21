Четыре знака Зодиака, для которых август станет непростым испытанием

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Ольга Чародий
Август будет не самым лучшим месяцем для четырех знаков
зодиака. Астрологи назвали причиной различные неприятности, которые будут
возникать в жизни представителей. Поэтому представленным знакам Зодиака стоит
быть внимательными и бдительными, в таком случае есть вероятность прожить этот
период максимально спокойно, пишет mixnews.lv.
Гороскоп (фото из открытых источников)
Козерог
Козероги будут действовать активно и смело. Идите вперед, и
никто и ничто вас не остановит. Вас не собьют с пути конфликты с начальством и
коллегами и вам не помешают двигаться к главной цели. На самом деле, вы сможете
подняться по карьерной лестнице и получить надбавку к зарплате.
Однако следуйте совету астрологов: чтобы избежать конфликта,
возьмите себя в руки и подумайте, прежде чем говорить.
Весы
Весы будут активными и энергичными. У вас будет много
возможностей и сил во всех вопросах и областях для достижения ваших целей. Будьте
осторожны: не предпринимайте импульсивных действий. Нужно думать о каждом своем
действии, иначе может стать только хуже. Кроме того, прислушивайтесь к советам
более опытных и мудрых людей.
Даже если вы хотите решить проблемы самостоятельно и не
привыкли перекладывать свою ответственность на других людей, попросите совета и
помощи. Но доверять можно только близким людям, которые точно не смогут
обмануть и причинить вред.
Близнецы
Представителям этого знака зодиака стоит быть как можно более
осторожными. Вас ждут проблемы в области личных отношений и делового
сотрудничества.
Будьте осторожны и не допускайте конфликтов, которые на этот
раз могут закончиться драками или увольнением. Не критикуйте других, ни с кем
не соревнуйтесь.
Водолей
Наконец-то еще один знак, который может столкнуться с
трудностями в августе этого года. Август доставляет много хлопот. Беда ждет вас
везде и всюду.
Будьте бдительны: ваш потенциальный враг может быть среди
ближайших друзей. Кроме того, не рискуйте, потому что сейчас опасность будет
поджидать на каждом шагу. И не занимайтесь финансовыми вопросами и операциями,
особенно в первую половину месяца.
В это время держитесь подальше от неисправного электрооборудования и если захотите сменить его, то не скупитесь, иначе впоследствии придется заплатить намного больше.
Напомним, ваша интуиция и трезвый расчет позволят точно определить ситуацию и тактику поведения.
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