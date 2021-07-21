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Главная Новости Досуг психология Четыре знака Зодиака, для которых август станет непростым испытанием
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Четыре знака Зодиака, для которых август станет непростым испытанием

Представленным знакам Зодиака стоит быть внимательными и бдительными, в таком случае есть вероятность прожить этот период максимально спокойно

сегодня, 13:17
Автор:

Ольга Чародий

Август будет не самым лучшим месяцем для четырех знаков зодиака. Астрологи назвали причиной различные неприятности, которые будут возникать в жизни представителей. Поэтому представленным знакам Зодиака стоит быть внимательными и бдительными, в таком случае есть вероятность прожить этот период максимально спокойно, пишет mixnews.lv.

Четыре знака Зодиака, для которых август станет непростым испытанием

Гороскоп (фото из открытых источников)

Козерог

Козероги будут действовать активно и смело. Идите вперед, и никто и ничто вас не остановит. Вас не собьют с пути конфликты с начальством и коллегами и вам не помешают двигаться к главной цели. На самом деле, вы сможете подняться по карьерной лестнице и получить надбавку к зарплате.

Однако следуйте совету астрологов: чтобы избежать конфликта, возьмите себя в руки и подумайте, прежде чем говорить.

Весы

Весы будут активными и энергичными. У вас будет много возможностей и сил во всех вопросах и областях для достижения ваших целей. Будьте осторожны: не предпринимайте импульсивных действий. Нужно думать о каждом своем действии, иначе может стать только хуже. Кроме того, прислушивайтесь к советам более опытных и мудрых людей.

Даже если вы хотите решить проблемы самостоятельно и не привыкли перекладывать свою ответственность на других людей, попросите совета и помощи. Но доверять можно только близким людям, которые точно не смогут обмануть и причинить вред.

Близнецы

Представителям этого знака зодиака стоит быть как можно более осторожными. Вас ждут проблемы в области личных отношений и делового сотрудничества.

Будьте осторожны и не допускайте конфликтов, которые на этот раз могут закончиться драками или увольнением. Не критикуйте других, ни с кем не соревнуйтесь.

Водолей

Наконец-то еще один знак, который может столкнуться с трудностями в августе этого года. Август доставляет много хлопот. Беда ждет вас везде и всюду.

Будьте бдительны: ваш потенциальный враг может быть среди ближайших друзей. Кроме того, не рискуйте, потому что сейчас опасность будет поджидать на каждом шагу. И не занимайтесь финансовыми вопросами и операциями, особенно в первую половину месяца.

В это время держитесь подальше от неисправного электрооборудования и если захотите сменить его, то не скупитесь, иначе впоследствии придется заплатить намного больше.

Напомним, ваша интуиция и трезвый расчет позволят точно определить ситуацию и тактику поведения.


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Источник: https://mixnews.lv/
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