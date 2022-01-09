Представителей некоторых знаков Зодиака в наступившем 2022 году ожидают хорошие доходы, везение в делах и начинаниях, а также большая любовь. Астрологи издания Оbjeko рассказали, кто будет самым счастливым в этом году, передает OBOZREVATEL.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые будут самыми счастливыми в 2022 году - фото из открытых источников

Весы

Представителям этого знака в 2022 стоит рассчитывать на удачу во всех сферах. Звезды пророчат Весам успех в личной жизни, независимо от того, одиноки они или в паре. Кроме того, их ждет продвижение по карьерной лестнице.

Овен

По словам астрологов, Овнов в 2022 году ждут судьбоносные знакомства, которые способны изменить их жизнь в лучшую сторону. Вероятно, представители этого знака Зодиака сменят работу, которая будет приносить больший доход.

Рак

Несмотря на то, что в этом году Ракам придется идти на риск, они будут вознаграждены успехами и достижением целей. Астрологи отмечают, что к лучшему может быть смена сферы деятельности. Это повлечет и рост доходов.

Скорпион

Рожденные под этим знаком Зодиака в 2022 году будут полны жизненных сил. Это состояние поможет Скорпионам получить больше возможностей для реализации задуманного, а также обрести любовь.

Телец

Несмотря на то, что астрологи прогнозируют Тельцам некие трудности в текущем году, они смогут достичь всех поставленных целей. При этом этот знак Зодиака в 2022 году ждет больше позитивных эмоций.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что наступивший год станет перспективным и удачным для некоторых знаков Зодиака. Им удастся значительно улучшить свое финансовое положение.

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