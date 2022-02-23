Астролог дала прогноз, пойдет ли Путин с большой войной в Украину: решающими в году будут четыре даты

В 2022 году в на территории Украины не будет полномасштабной войны. Решающими в текущем году станут четыре даты — дни солнечного и лунного затмения, которые ожидаются такой мощности, что состояние, в которое войдет страна, будет продолжаться на протяжении 18 лет. Такой прогноз озвучила известный винницкий астролог Мария Левченко для "33-й новости", передает Obozrevatel.

Владимир Путин - фото из открытых источников

Специалист отметила, что гибридная война, сопровождающаяся подлостью и обманами, будет длиться вплоть до смерти главы Кремля Владимира Путина.

"И это долго не продлится. В будущем году мои коллеги его уже не видят", – сказала астролог.

Сейчас же, по словам Левченко, наше государство под покровительством зловещего Сатурна. В связи с этим первый квартал в Украине проходит слишком беспокойно. Это наиболее трудная, но в то же время завершающая фаза воздействия "черной планеты"

"Поэтому все в такой неизвестности – черных зловещих планов диктатора".

Затем же, согласно расчету Левченко, влиять на нашу планету будет Юпитер, который называют планетой великого счастья.

"Сатурн, правда, будет покусывать, потому что будет периодически появляться вблизи Луны", – отметила астролог.

Решающими датами в 2022 году могут стать: 30 апреля и 25 октября, 16 мая и 8 ноября.

Отметим, что ранее политолог Максим Джигун назвал три возможных сценария дальнейших действий главы РФ Владимира Путина. Наиболее критичный — большая война России против Украины.

Ранее на портале "Комментарии" — журналист Дмитрий Гордон считает, что самым худшим сценарием для Украины станет ситуация, когда, как рассказывает российская пропаганда, "спасая народ Донбасса от провокаций украинской власти" российские войска пойдут на Мариуполь, Славянск и Краматорск.

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