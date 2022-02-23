Астролог дала прогноз, пойдет ли Путин с большой войной в Украину: решающими в году будут четыре даты

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Елизавета Черных
В 2022 году в на территории Украины не будет полномасштабной войны. Решающими в текущем году станут четыре даты — дни солнечного и лунного затмения, которые ожидаются такой мощности, что состояние, в которое войдет страна, будет продолжаться на протяжении 18 лет. Такой прогноз озвучила известный винницкий астролог Мария Левченко для "33-й новости", передает Obozrevatel.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Специалист отметила, что гибридная война, сопровождающаяся подлостью и обманами, будет длиться вплоть до смерти главы Кремля Владимира Путина.
Сейчас же, по словам Левченко, наше государство под покровительством зловещего Сатурна. В связи с этим первый квартал в Украине проходит слишком беспокойно. Это наиболее трудная, но в то же время завершающая фаза воздействия "черной планеты"
Затем же, согласно расчету Левченко, влиять на нашу планету будет Юпитер, который называют планетой великого счастья.
Решающими датами в 2022 году могут стать: 30 апреля и 25 октября, 16 мая и 8 ноября.
Отметим, что ранее политолог Максим Джигун назвал три возможных сценария дальнейших действий главы РФ Владимира Путина. Наиболее критичный — большая война России против Украины.
Ранее на портале "Комментарии" — журналист Дмитрий Гордон считает, что самым худшим сценарием для Украины станет ситуация, когда, как рассказывает российская пропаганда, "спасая народ Донбасса от провокаций украинской власти" российские войска пойдут на Мариуполь, Славянск и Краматорск.
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