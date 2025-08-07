logo

BTC/USD

116622

ETH/USD

3857.52

USD/UAH

41.46

EUR/UAH

48.28

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Желтизна и камень исчезнут через 10 минут: этот секрет идеального унитаза знают не все
commentss НОВОСТИ Все новости

Желтизна и камень исчезнут через 10 минут: этот секрет идеального унитаза знают не все

Как вернуть унитазу белоснежную чистоту: эффективные домашние средства, реально работающие

7 августа 2025, 15:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мочевой камень и известковый налет на унитазе – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие хозяева. Часто даже дорогостоящие моющие средства не могут полностью справиться с этой задачей. Однако есть простой и бюджетный способ, который уже давно зарекомендовал себя как эффективный — комбинация обычной пищевой соды и уксуса. Вместе они вызывают химическую реакцию, которая помогает растворить жесткий известковый налет и мочевой камень, возвращая сантехнике ее прежнюю чистоту и белье.

Желтизна и камень исчезнут через 10 минут: этот секрет идеального унитаза знают не все

Фото: из открытых источников

Как правильно очистить унитаз с помощью соды и уксуса? Сначала смочите внутреннюю поверхность унитаза водой. Затем щедро присыпьте всю поверхность пищевой содой и оставьте на 30 минут, чтобы сода размягчила налет. После этого осторожно влейте столовый уксус – произойдет реакция, которая начнет активно разрушать отложения. Подождите еще 15 минут, после чего тщательно пройдитесь по стенкам унитаза ершиком и смойте водой.

Если же налет очень устойчив, можно попробовать другие домашние методы очищения. К примеру, растворите немного соли в подогретом уксусе, нанесите смесь на загрязненные участки и оставьте на ночь. Этот метод особенно эффективен для удаления старых отложений. Еще один вариант – приготовить пасту из горчичного порошка и лимонной кислоты, нанести ее на пятна и оставить на час, после чего смыть.

Для предотвращения образования мочевого камня рекомендуется регулярно чистить унитаз – не менее двух раз в неделю. Регулярная профилактика поможет поддерживать сантехнику в безупречном состоянии без использования агрессивной химии.

Как уже писали "Комментарии", согласно новым научным данным, теобромин — природное соединение, содержащееся в шоколаде, может незначительно повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). В то же время ученые отмечают: положительный эффект незначителен и, скорее всего, не имеет серьезного влияния на общее состояние сердца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости