Засыпаем за 5 минут: простые упражнения прямо в постели

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Недилько Ксения
Бессонница – распространенная проблема, которая может существенно ухудшить качество жизни. Есть множество техник для улучшения сна, но не всегда есть время и силы на сложные ритуалы. Предлагаем вам несколько простых упражнений, которые помогут расслабиться и заснуть в считанные минуты, не вставая с кровати.
Как заснуть за 5 минут
1. Дыхание 4-7-8:
Эта техника помогает успокоить нервную систему и снизить уровень стресса.
Лягте удобно на спину, закройте глаза.
Произведите глубокий вдох через нос, считая до 4.
Удерживайте дыхание на 7 секунд.
Медленно выдохните через рот, считая до 8.
Повторите цикл 4-5 раза.
2. Прогрессивная мышечная релаксация:
Это упражнение помогает снять напряжение с мышц, что способствует расслаблению и быстрому засыпанию.
Лягте на спину, руки вдоль тела.
Начиная с пальцев ног, постепенно напрягайте и расслабляйте каждую группу мышц, двигаясь вверх по телу.
Удерживайте напряжение на 5-10 секунд, затем полностью расслабьте мышцы.
Повторите для каждой группы мышц: ступни, голени, бедра, ягодицы, живот, грудь, руки, плечи, шея, лицо.
3. Визуализация:
Эта техника помогает отвлечься от тревожных мыслей и сосредоточиться на приятных образах.
Лягте удобно, закройте глаза.
Представьте себе спокойное и безопасное место: пляж, лес, лужайку.
Подробно представьте звуки, запахи и ощущения, связанные с этим местом.
Сосредоточьтесь на приятных ощущениях и позвольте себе расслабиться.
4. Точечный массаж:
Легкий массаж определенных точек на теле может помочь снять напряжение и улучшить сон.
Массируйте круговыми движениями точку между бровями в течение 1-2 минут.
Массируйте виски круговыми движениями в течение 1-2 минут.
Массируйте точку на внутренней стороне запястья, на расстоянии трех пальцев от сгиба, в течение 1-2 минут.
5. "Техника 4-7-8" для ума:
Эта техника помогает убрать ненужные мешающие уснуть мысли.
Лягте на спину, закройте глаза.
Представьте пустой экран в вашем мозгу.
Старайтесь не думать ни о чем в течение 4 секунд.
Представьте себе, что экран становится ярче в течение 7 секунд.
Разрешите экрану постепенно погаснуть в течение 8 секунд.
Повторите цикл 4-5 раза.
Дополнительные советы:
Создайте комфортную атмосферу в спальне: темнота, тишина, прохлада.
Используйте удобное постельное белье и подушку.
Избегайте использования гаджетов перед сном.
Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.
Перед сном можно выпить теплый чай с ромашкой или мелиссой.
Эти простые упражнения помогут вам расслабиться и быстро уснуть. Помните, что регулярная практика – ключ к успеху.
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