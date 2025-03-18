Загружаем стиральную машину правильно: сколько на самом деле туда кладут вещи

Многие пытаются максимально загрузить стиральную машину, надеясь сэкономить время и воду. Однако эксперт Мэтью Эйрс предупреждает, что чрезмерная загрузка может привести к серьезным проблемам и потребностям дорогостоящего ремонта.

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Идеальная загрузка стиральной машины

По словам эксперта, оптимальная загрузка составляет около 75% от максимальной вместимости машины, сообщает Express. Это позволяет:

Белье свободно двигаться в барабане.

Моющее средство и воду эффективно проникают в ткань.

Уменьшить нагрузку на двигатель и подшипники машины.

Эйрс также отметил, что указанный объем загрузки обычно указывается в инструкции или на самом устройстве и относится к количеству сухого белья.

Как избежать перегрузки?

Чтобы не переполнить машину, не прижимайте вещи, стараясь уместить больше. Лучше укладывать белье свободно, создавая стопку. Если вы сомневаетесь, просто представьте, можно ли добавить еще пару джинсов сверху. Если нет — загрузка слишком большая.

Последствия перегрузки

Перегруженная стиральная машина может быстро выйти из строя. Избыточный вес увеличивает нагрузку на мотор и подшипники, что с течением времени может привести к их поломке. В результате это может потребовать дорогостоящего ремонта.

Ранее "Комментарии" уже писали, что казалось бы, что может быть проще, чем заправить стиральную машину, дождаться окончания стирки и развесить одежду. Но даже такое повседневное занятие иногда может пойти не по плану и привести к неожиданным последствиям. Издание Shnyagi поделилось курьезной подборкой фотографий. Мужчина забросил в стиральную машину футболку с изображением дочери, мама, увидев, чуть не получила инфаркт.