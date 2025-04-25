Зачем класть полиэтиленовый пакет в стиральную машину: простой лайфхак, который реально работает

В мире полезных бытовых советов некоторые трюки могут показаться абсурдными, на первый взгляд, но оказываются чрезвычайно действенными. Один из них касается обычного полиэтиленового пакета, помещаемого в стиральную машинку во время стирки одежды.

Полиэтиленовый пакет в стиральной машине

Как ни странно, добавление пакета к барабану стиральной машины помогает бороться с распространенной проблемой – волосами и шерстью на одежде после стирки. Смысл в том, что при вращении барабана к пакету прилипают легкие частицы мусора, пыль, нити, шерсть животных и волосы.

Таким образом, все, что раньше могло остаться на одежде или собраться в фильтре машины, оседает на пакете, который можно просто выбросить.

Как избавиться от волос и другого мусора в стиральной машине благодаря пакету:

— Возьмите чистый, свернутый полиэтиленовый пакет

— Положите его вместе с одеждой в стиральную машину

— Включите режим стирки

— После завершения извлеките одежду и пакет, на котором останется грязь

Эффект заметен уже после первого использования, особенно для владельцев домашних животных, ежедневно имеющих дело с шерстью на одежде.

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