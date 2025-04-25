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Зачем класть полиэтиленовый пакет в стиральную машину: простой лайфхак, который реально работает

Почему добавляют полиэтиленовый пакет к одежде в стиральную машину. Он помогает убрать мусор.

сегодня, 17:33
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Автор:
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Slava Kot

В мире полезных бытовых советов некоторые трюки могут показаться абсурдными, на первый взгляд, но оказываются чрезвычайно действенными. Один из них касается обычного полиэтиленового пакета, помещаемого в стиральную машинку во время стирки одежды.

Зачем класть полиэтиленовый пакет в стиральную машину: простой лайфхак, который реально работает

Полиэтиленовый пакет в стиральной машине

Как ни странно, добавление пакета к барабану стиральной машины помогает бороться с распространенной проблемой – волосами и шерстью на одежде после стирки. Смысл в том, что при вращении барабана к пакету прилипают легкие частицы мусора, пыль, нити, шерсть животных и волосы.

Таким образом, все, что раньше могло остаться на одежде или собраться в фильтре машины, оседает на пакете, который можно просто выбросить.

Как избавиться от волос и другого мусора в стиральной машине благодаря пакету:

  • — Возьмите чистый, свернутый полиэтиленовый пакет
  • — Положите его вместе с одеждой в стиральную машину
  • — Включите режим стирки
  • — После завершения извлеките одежду и пакет, на котором останется грязь

Эффект заметен уже после первого использования, особенно для владельцев домашних животных, ежедневно имеющих дело с шерстью на одежде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 вещах, которые никогда нельзя класть в стиральную машину. Они могут повредить и даже сломать барабан стиралки. Чтобы избежать неприятностей, следует запомнить список вещей, которые категорически нельзя стирать в стиральной машинке.

Также "Комментарии" писали о том, как правильно загружать стиральную машину одеждой, чтобы не навредить технике. Чаще всего к поломкам приводит избыточный вес, помещаемый в стиральную машинку.



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