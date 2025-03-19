Языковед назвал страны, чьи названия украинцы говорят неправильно

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Slava Kot
Правильно ли вы произносите названия стран на украинском. Как оказалось, многие совершают ошибки, даже не задумываясь об этом. Известный языковед и учитель Александр Авраменко объяснил, какие названия государств украинцы чаще всего искажают и как следует говорить правильно.
Языковед Александр Авраменко. Фото из открытых источников
В эфире программы "Завтрак с 1+1" Александр Авраменко обратил внимание на то, что речевые ошибки случаются не только в устной речи, но и на письме. К примеру, в магазинах часто можно увидеть ценники с надписью "Турція". По словам языковеда, такого названия в украинском языке нет – правильно говорить "Туреччина".
Список наиболее распространенных неправильных названий и их правильные соответствия по версии языковеда Александра Авраменко:
Правильное использование географических названий не только говорит о грамотности, но и является знаком уважения к языку. Многие искаженные названия происходят из русского языка или устаревших форм, которые уже давно не употребляются в официальных источниках. Чтобы избежать ошибок в будущем, Авраменко рекомендует обращать внимание на правильные названия стран и следить за чистотой речи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что языковед Авраменко дал четкое объяснение, как правильно говорить — "голитися" или "бритися" на украинском языке.
Также "Комментарии" писали о том, как правильно сказать вместо "утро вечера мудрее".
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