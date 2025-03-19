logo

BTC/USD

85773.83

ETH/USD

2047.66

LTC/USD

92.38

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Языковед назвал страны, чьи названия украинцы говорят неправильно
commentss НОВОСТИ Все новости

Языковед назвал страны, чьи названия украинцы говорят неправильно

Языковед Авраменко выделил топ названий стран, где украинцы чаще всего ошибаются.

сегодня, 17:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Правильно ли вы произносите названия стран на украинском. Как оказалось, многие совершают ошибки, даже не задумываясь об этом. Известный языковед и учитель Александр Авраменко объяснил, какие названия государств украинцы чаще всего искажают и как следует говорить правильно.

Языковед назвал страны, чьи названия украинцы говорят неправильно

Языковед Александр Авраменко. Фото из открытых источников

В эфире программы "Завтрак с 1+1" Александр Авраменко обратил внимание на то, что речевые ошибки случаются не только в устной речи, но и на письме. К примеру, в магазинах часто можно увидеть ценники с надписью "Турція". По словам языковеда, такого названия в украинском языке нет – правильно говорить "Туреччина".

"Но не только название Турции часто искажают говорящие. Вот еще несколько неправильных названий стран", — добавляет Авраменко.

Список наиболее распространенных неправильных названий и их правильные соответствия по версии языковеда Александра Авраменко:

  • - не Арменія, а Вірменія
  • - не Германія, а Німеччина
  • - не Білорусія, а Білорусь
  • - не Словакія, а Словаччина
  • - не Венгрія, а Угорщина
  • - не Польша, а Польща
  • - не Руминія, а Румунія
  • - не Молдавія, а Молдова

Правильное использование географических названий не только говорит о грамотности, но и является знаком уважения к языку. Многие искаженные названия происходят из русского языка или устаревших форм, которые уже давно не употребляются в официальных источниках. Чтобы избежать ошибок в будущем, Авраменко рекомендует обращать внимание на правильные названия стран и следить за чистотой речи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что языковед Авраменко дал четкое объяснение, как правильно говорить — "голитися" или "бритися" на украинском языке.

Также "Комментарии" писали о том, как правильно сказать вместо "утро вечера мудрее".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=35saaSPA8hM&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
Теги:

Новости

Все новости