Японский метод выращивания огурцов: урожай в 2 раза больше – решитесь ли попробовать?

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Японский метод выращивания огурцов в последние годы активно обсуждается среди дачников, ведь он позволяет получить ранний и стабильный урожай даже в сложных условиях. Его суть – в полном контроле среды, где растет растение: от состава почвы до температуры корней.
Огурцы растут как на дрожжах: японский метод, перевернувший огородничество (Фото из открытых источников)
Как передают " Комментарии ", основная идея метода – отказ от традиционной посадки в открытый грунт в пользу выращивания в мешках со специально подготовленной смесью.
Вместо грядок используют плотные мешки объемом от 40-60 литров.
Смесь для наполнения:
50% плодородной почвы
25% перегноя или компоста
25% песка или кокосового субстрата
Обязательно делают дренажные отверстия во избежание застоя воды.
Одна из самых интересных частей метода – старт не в земле.
Семена высаживают в опилки, предварительно залитые горячей водой.
Это дает:
быстрое прорастание
сильную корневую систему
меньший риск грибковых болезней
После появления первых листьев рассаду переносят в мешки.
Растения обязательно подвязывают и устремляют вверх.
Это обеспечивает:
лучшую вентиляцию
меньше болезней
удобный сбор урожая
экономию места
Главная причина – контроль условий.
В мешках:
почва быстрее прогревается
корни не переохлаждаются
нет застоя воды
Это особенно важно весной, когда земля еще холодная.
Кроме того, растения меньше контактируют с почвенными вредителями и болезнями.
Опытные огородники добавляют еще несколько нюансов:
мульчирование поверхности (солома или агроволокно)
капельный полив прямо в мешок
подкормка жидкими удобрениями раз в 7–10 дней
формирование куста (удаление лишних побегов)
Метод особенно эффективен, если:
плохой или глинистый грунт
мало места на участке
хочется получить ранний урожай
есть проблема с вредителями
Он также идеально подходит для теплиц, балконов и даже городских условий.
Несмотря на преимущества, есть нюансы:
требуется больше контроля за поливом
мешки могут перегреваться в жару
необходимо регулярно подкармливать растения
Но большинство огородников отмечает, что результат перекрывает эти минусы.
Поэтому все больше украинцев отказываются от классических грядок и переходят на выращивание в мешках.
