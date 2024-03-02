Высокосный 2024 год: традиции, приметы и советы

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Черновалова Кристина
Высокосный 2024 год: Переломные традиции и современные верования
1. Начинать новые проекты. Считается, что высокосный год благоприятен для начала новых дел. Это может быть старт нового бизнеса, покупка недвижимости или начало строительства дома. Вероятность успеха в этих начинаниях, по приметам, выше, чем в обычные годы.
2. Закладывать фундамент будущему. Високосный год — отличное время для закладки основы будущих достижений, будь то образовательные начинания, карьерный рост или развитие личных отношений.
3. Путешествовать. Путешествия в высокосный год могут принести не только новые впечатления, но и важные знакомства, которые окажут значимое влияние на будущее.
1. Спешных решений и поспешных браков. Существует поверье, что заключенные в высокосный год браки могут быть менее удачными. Советуют тщательнее подходить к выбору жизненного партнера и не спешить со свадьбой.
2. Начинать судебные процессы. Бытует мнение, что судебные дела, начатые в высокосный год, могут затянуться или закончиться не в вашу пользу.
3. Менять работу без весомой причины. Переход на новое место работы в высокосный год может привести к нестабильности и непредвиденным трудностям на новом месте.
1. Планирование. Воспользуйтесь дополнительным временем для тщательного планирования своих дел на год. Поставьте долгосрочные цели и разработайте стратегию их достижения.
2. Образование и саморазвитие. Высокосный год — отличное время для приобретения новых знаний и навыков. Это может быть как профессиональное обучение, так и изучение новых хобби.3. Укрепление отношений. Посвятите время укреплению отношений с близкими. Совместное планирование будущего, путешествия или просто время, проведенное вместе, могут сделать ваши отношения еще крепче.
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