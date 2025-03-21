Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки

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Slava Kot
Март считается идеальным временем, чтобы начать подготовку к весеннему саду. Некоторые цветы лучше сеять именно в этот период, чтобы они успели окрепнуть до потепления и радовали обильным цветением. Если вы хотите наслаждаться яркими красками весной и летом, вот список лучших растений, которые стоит высадить в марте.
Львиный зев (Ротики). Фото из открытых источников
Цинния (Zinnia elegans) – один из самых любимых цветков садоводов, ведь ее легко выращивать, а цветовая палитра охватывает все оттенки радуги. Она быстро растет и долго цветет, поэтому станет прекрасным украшением любой клумбы.
Как сажать циннию:
Бархатцы (Tagetes patula) не только украсят ваш сад яркими желтыми и оранжевыми цветами, но и помогут бороться с вредителями благодаря своим природным свойствам.
Как сажать бархатцы:
Настурция (Tropaeolum majus) – это не только прекрасное декоративное растение, но и съедобный цветок, который можно добавлять в салаты для пикантного вкуса. Она быстро растет, образуя густые кусты или вьющиеся лианы, которые эффективно угнетают сорняки.
Как сажать настурцию:
Подсолнечник (Helianthus annuus) не только украсит сад своими большими яркими цветами, но и снабдит вас полезными семенами. Он неприхотлив и легко приспосабливается к разным условиям.
Как сажать подсолнечник:
Львиный зев (Antirrhinum majus) – это изящное растение с необычными цветами, напоминающими ротики дракончика. Оно может выдерживать легкие заморозки, поэтому его можно высевать рано.
Как высаживать львиный зев:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда категорически запрещено сажать растения.
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