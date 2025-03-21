logo

BTC/USD

84029.04

ETH/USD

1965.33

LTC/USD

93.14

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки

Цветы, которые следует высаживать в марте для яркого сада и грядки.

сегодня, 11:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Март считается идеальным временем, чтобы начать подготовку к весеннему саду. Некоторые цветы лучше сеять именно в этот период, чтобы они успели окрепнуть до потепления и радовали обильным цветением. Если вы хотите наслаждаться яркими красками весной и летом, вот список лучших растений, которые стоит высадить в марте.

Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки

Львиный зев (Ротики). Фото из открытых источников

Цинния (Майоры)

Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки - фото 2

Цинния (Zinnia elegans) – один из самых любимых цветков садоводов, ведь ее легко выращивать, а цветовая палитра охватывает все оттенки радуги. Она быстро растет и долго цветет, поэтому станет прекрасным украшением любой клумбы.

Как сажать циннию:

  • — Начинайте выращивать семена в помещении за 6-8 недель до последних заморозков.
  • — Высаживайте рассаду в открытый грунт, когда температура стабилизируется.
  • — Выбирайте солнечные места и хорошо дренированную почву.

Бархатцы

Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки - фото 3

Бархатцы (Tagetes patula) не только украсят ваш сад яркими желтыми и оранжевыми цветами, но и помогут бороться с вредителями благодаря своим природным свойствам.

Как сажать бархатцы:

  • — Семена можно сеять непосредственно в открытый грунт после последних заморозков или выращивать рассаду за 4-6 недель до этого.
  • — Выбирайте солнечные участки, где почва хорошо дренирована.
  • — Ранние сорта бархатцев начинают цвести уже через 60-70 дней после посадки.

Настурция (Красоля)

Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки - фото 4

Настурция (Tropaeolum majus) – это не только прекрасное декоративное растение, но и съедобный цветок, который можно добавлять в салаты для пикантного вкуса. Она быстро растет, образуя густые кусты или вьющиеся лианы, которые эффективно угнетают сорняки.

Как сажать настурцию:

  • — Семена перед посадкой желательно замочить в воде на ночь.
  • — Высевать непосредственно в открытый грунт после последних заморозков.
  • — Растение нуждается в солнечном месте и легкой дренированной почве.

Подсолнечник

Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки - фото 5

Подсолнечник (Helianthus annuus) не только украсит сад своими большими яркими цветами, но и снабдит вас полезными семенами. Он неприхотлив и легко приспосабливается к разным условиям.

Как сажать подсолнечник:

  • — Семена можно высевать прямо в открытый грунт после заморозков или выращивать рассаду за 3-4 недели до этого.
  • — Растению требуется много солнца и плодородная почва.
  • — Некоторые сорта могут достигать 2-3 метров в высоту, поэтому их следует подвязывать к опоре.

Левиный зев (Ротики)

Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки - фото 6

Львиный зев (Antirrhinum majus) – это изящное растение с необычными цветами, напоминающими ротики дракончика. Оно может выдерживать легкие заморозки, поэтому его можно высевать рано.

Как высаживать львиный зев:

  • — Начинайте выращивание в помещении за 8-10 недель до последних заморозков.
  • — Высаживайте в открытый грунт в апреле, когда установится стабильная температура.
  • — Прищипывайте верхушки молодых растений, чтобы стимулировать кущение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда категорически запрещено сажать растения.

Также "Комментарии" писали, при каких условиях лучше сажать картошку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.realsimple.com/annual-flower-seeds-to-start-in-march-11687267
Теги:

Новости

Все новости