Высаживать эти цветы нужно в марте: не упустите сроки

Март считается идеальным временем, чтобы начать подготовку к весеннему саду. Некоторые цветы лучше сеять именно в этот период, чтобы они успели окрепнуть до потепления и радовали обильным цветением. Если вы хотите наслаждаться яркими красками весной и летом, вот список лучших растений, которые стоит высадить в марте.

Львиный зев (Ротики). Фото из открытых источников

Цинния (Майоры)

Цинния (Zinnia elegans) – один из самых любимых цветков садоводов, ведь ее легко выращивать, а цветовая палитра охватывает все оттенки радуги. Она быстро растет и долго цветет, поэтому станет прекрасным украшением любой клумбы.

Как сажать циннию:

— Начинайте выращивать семена в помещении за 6-8 недель до последних заморозков.

— Высаживайте рассаду в открытый грунт, когда температура стабилизируется.

— Выбирайте солнечные места и хорошо дренированную почву.

Бархатцы

Бархатцы (Tagetes patula) не только украсят ваш сад яркими желтыми и оранжевыми цветами, но и помогут бороться с вредителями благодаря своим природным свойствам.

Как сажать бархатцы:

— Семена можно сеять непосредственно в открытый грунт после последних заморозков или выращивать рассаду за 4-6 недель до этого.

— Выбирайте солнечные участки, где почва хорошо дренирована.

— Ранние сорта бархатцев начинают цвести уже через 60-70 дней после посадки.

Настурция (Красоля)

Настурция (Tropaeolum majus) – это не только прекрасное декоративное растение, но и съедобный цветок, который можно добавлять в салаты для пикантного вкуса. Она быстро растет, образуя густые кусты или вьющиеся лианы, которые эффективно угнетают сорняки.

Как сажать настурцию:

— Семена перед посадкой желательно замочить в воде на ночь.

— Высевать непосредственно в открытый грунт после последних заморозков.

— Растение нуждается в солнечном месте и легкой дренированной почве.

Подсолнечник

Подсолнечник (Helianthus annuus) не только украсит сад своими большими яркими цветами, но и снабдит вас полезными семенами. Он неприхотлив и легко приспосабливается к разным условиям.

Как сажать подсолнечник:

— Семена можно высевать прямо в открытый грунт после заморозков или выращивать рассаду за 3-4 недели до этого.

— Растению требуется много солнца и плодородная почва.

— Некоторые сорта могут достигать 2-3 метров в высоту, поэтому их следует подвязывать к опоре.

Левиный зев (Ротики)

Львиный зев (Antirrhinum majus) – это изящное растение с необычными цветами, напоминающими ротики дракончика. Оно может выдерживать легкие заморозки, поэтому его можно высевать рано.

Как высаживать львиный зев:

— Начинайте выращивание в помещении за 8-10 недель до последних заморозков.

— Высаживайте в открытый грунт в апреле, когда установится стабильная температура.

— Прищипывайте верхушки молодых растений, чтобы стимулировать кущение.

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