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Вырастить спаржу очень просто: блоггер поделилась уникальными советами

После создания грядки со спаржей за ней относительно легко ухаживать и следует понимать, что вознаграждением вашего ожидания будет урожай в течение 15 лет.

сегодня, 15:25
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Клименко Елена

Выращивать спаржу не очень сложно, но есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Это правда — вы не сможете убирать урожай в течение первых нескольких лет. Но после создания грядки со спаржей за ней относительно легко ухаживать и следует понимать, что вознаграждением вашего ожидания будет урожай в течение 15 лет.

Вырастить спаржу очень просто: блоггер поделилась уникальными советами

Фото: 24 Канал

Блоггерша Кристина Булезюк раскрыла собственные секреты и лайфгаки по поводу посадки спаржи, которые могут помочь вам начать свою спаржевую историю.

Как правильно высадить корни спаржи:

·          Лучше всего спаржа растет на легкой, хорошо дренированной почве;

·          Перед посадкой нужно замочить корни на 30 мин;

·          Обязательно сажать на солнечном месте;

·          Для спаржи нужно вырыть ряды. Ширина между рядами – 30 см, глубина рядов – 30 см, ширина ряда – 40 см. Помните, что "короны" спаржи (так называют однолетние растения в состоянии покоя) растут вертикально и горизонтально, поэтому нужно соблюдать расстояние;

·          Необходимо хорошо и щедро полить все водой, особенно во время посадки;

·          На дно ряда нужно положить компост, который следует закрыть грунтом, чтобы корни спаржи не касались перегноя;

·          Выложить на грунт "короны" спаржи на расстоянии 30 см друг от друга;

·          Можно добавить специальное удобрение;

·          Засыпать все землей;

·          Сверху можно замульчировать корой, чтобы они лучше хранились и держалась влага.

·          Советы:

·          Удобряем раз в сезон;

·          Первый год не срезаем спаржу, чтобы вырос холодок, а корни набрали сил;

·          Первый урожай собираем в следующем году весной;

·          Если вам удалось иметь грядку со спаржей, не поддавайтесь искушению пересадить ее или досадить новые корни. Если вы хотите усадить больше спаржи, выберите новое место, где нет риска ее заболевания.

·          Также не рекомендуется сажать спаржу там, где вы раньше выращивали картофель.

Спаржу можно выращивать из семян, но самый надежный метод – посадить "короны" весной. Хотя некоторые сорта можно высаживать и осенью.

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Источник: https://www.instagram.com/kristina_buleziuk/?g=5
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