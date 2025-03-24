Вырастить спаржу очень просто: блоггер поделилась уникальными советами

Выращивать спаржу не очень сложно, но есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Это правда — вы не сможете убирать урожай в течение первых нескольких лет. Но после создания грядки со спаржей за ней относительно легко ухаживать и следует понимать, что вознаграждением вашего ожидания будет урожай в течение 15 лет.

Фото: 24 Канал

Блоггерша Кристина Булезюк раскрыла собственные секреты и лайфгаки по поводу посадки спаржи, которые могут помочь вам начать свою спаржевую историю.

Как правильно высадить корни спаржи:

· Лучше всего спаржа растет на легкой, хорошо дренированной почве;

· Перед посадкой нужно замочить корни на 30 мин;

· Обязательно сажать на солнечном месте;

· Для спаржи нужно вырыть ряды. Ширина между рядами – 30 см, глубина рядов – 30 см, ширина ряда – 40 см. Помните, что "короны" спаржи (так называют однолетние растения в состоянии покоя) растут вертикально и горизонтально, поэтому нужно соблюдать расстояние;

· Необходимо хорошо и щедро полить все водой, особенно во время посадки;

· На дно ряда нужно положить компост, который следует закрыть грунтом, чтобы корни спаржи не касались перегноя;

· Выложить на грунт "короны" спаржи на расстоянии 30 см друг от друга;

· Можно добавить специальное удобрение;

· Засыпать все землей;

· Сверху можно замульчировать корой, чтобы они лучше хранились и держалась влага.

· Советы:

· Удобряем раз в сезон;

· Первый год не срезаем спаржу, чтобы вырос холодок, а корни набрали сил;

· Первый урожай собираем в следующем году весной;

· Если вам удалось иметь грядку со спаржей, не поддавайтесь искушению пересадить ее или досадить новые корни. Если вы хотите усадить больше спаржи, выберите новое место, где нет риска ее заболевания.

· Также не рекомендуется сажать спаржу там, где вы раньше выращивали картофель.

Спаржу можно выращивать из семян, но самый надежный метод – посадить "короны" весной. Хотя некоторые сорта можно высаживать и осенью.

Портал "Комментарии" писал, что горячий шоколад — это не просто напиток, а настоящий ритуал, способный превратить холодный вечер в теплую и уютную атмосферу. Приготовить его дома не так сложно, как кажется, и результат превзойдет любые ожидания. В этом материале мы поделимся пошаговым рецептом идеального горячего шоколада, подарившего вам настоящее удовольствие.