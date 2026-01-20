Вы сами закрываете путь к богатству: три эмоции, отпугивающие деньги

Почему одни люди работают с утра до ночи, но едва сводят концы с концами, а другие позволяют себе опаздывать на работу, тратить деньги без страха и при этом постоянно получают повышение и новые возможности? Эзотерики убеждают: дело не только в профессии или везении, но и в состоянии так называемых финансовых порталов .

Деньги убегают сквозь пальцы: эзотерики назвали главную причину финансовых провалов

Специалисты по энергетическим практикам называют это явление "бумерангом бедности" — когда человек сам, часто безотчетно, запускает механизм финансовых потерь. Причина – во внутренних эмоциях, блокирующих денежные потоки. Раньше мы писали, какие знаки Зодиака склонны к неуверенности в себе, а теперь рассказываем, какие чувства буквально перекрывают путь к изобилию .

Эзотерики отмечают: обилие напрямую связано с верой в себя, отношением к деньгам и готовностью вкладывать в собственную жизнь. Если человек постоянно живет в режиме страха и ограничений — финансовая энергия перестает двигаться.

Эмоции, притягивающие бедность и блокирующие финансовый успех

Жадность

Речь идет не только о нежелании одолжить деньги или купить лишнюю вещь. По словам эзотериков, самая опасная форма алчности – это экономия на себе . Когда человек постоянно откладывает свои потребности, жалеет денег на близких, подарки или базовый комфорт, он посылает сигнал: "Я не заслуживаю больше". Именно так финансовые порталы постепенно закрываются.

Гнев и постоянное недовольство

Раздражение из-за низкой зарплаты, зависти к чужому успеху и внутреннего протеста "я заслуживаю большего" — еще один сильный блок. Эзотерики объясняют: когда человек живет в гневе, он транслирует во Вселенную не желание перемен, а энергию недостатка . В то же время практика благодарности даже по малому считается первым шагом к финансовому росту.

Обесценение и псевдоблаготворительность

На первый взгляд, странно, но выбрасывание вещей и еды тоже может притягивать бедность. Эзотерики утверждают: когда человек не ценит то, что имеет, он теряет связь с энергией изобилия. Важные нюансы: вещи для благотворительности должны быть чистыми и пригодными к использованию, за них нельзя ничего требовать взаимную помощь, а помощь должна быть искренней, а не "для галочки".

Как остановить "бумеранг бедности"

Специалисты советуют начать с простого: позволить себе комфорт без чувства вины, заменить гнев на благодарность и научиться ценить уже имеющиеся ресурсы. Именно эти шаги, по словам эзотериков, постепенно открывают финансовые порталы и изменяют денежную реальность .

