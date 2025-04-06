Впил будет ощущаться 9 дней: Землю снова накрыла мощная магнитная буря

В атмосфере наблюдается увеличение скорости солнечного ветра, что приведет к усилению геомагнитной активности.

Магнитная буря. Фото: Reuters

Согласно прогнозам ученых из British Geological Survey Geomagnetism, мощная геомагнитная буря начала активно влиять на Землю вечером 4 апреля и продлится в выходные 5 и 6 апреля. Есть высокая вероятность того, что мощный геомагнитный шторм уровня STORM G1 продолжится и в понедельник, 7 апреля, но, по предварительным оценкам, он ослабнет в начале следующей недели.

Напомним, что G-индекс оценивает интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5, что соответствует К-индексу с добавлением 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс используется специалистами для определения уровня магнитных бурь, интенсивность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Поскольку солнечная активность постоянно меняется, следует следить за показателями солнечных вспышек и геомагнитных бурь, а также внимательно относиться к своему самочувствию.





Как уменьшить влияние магнитных бурь:

· Соблюдать нормальный режим сна — спать не менее 8 часов в сутки.

· Сохранять водный баланс – пить достаточно чистой воды в течение дня

· Просмотреть рацион — выбирать легкую пищу и избегать употребления алкоголя.

Геомагнитная активность вызвана мощными солнечными вспышками, которые возникают в активных регионах Солнца и создают корональные выбросы движущихся в сторону Земли заряженных частиц. Когда эти частицы достигают магнитосферы, они влекут за собой временные возмущения магнитного поля, что и является магнитными бурями. Это явление может усугубить самочувствие метеозависимых людей, вызывая обострение хронических болезней, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, которые будут влиять на Землю. Эти бури будут иметь разную интенсивность в течение месяца, с пиками в начале, середине и конце месяца, информирует meteoagent.