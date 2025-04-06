logo

BTC/USD

82703.01

ETH/USD

1783.26

LTC/USD

80.82

USD/UAH

41.33

EUR/UAH

45.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг Полезные советы Впил будет ощущаться 9 дней: Землю снова накрыла мощная магнитная буря
commentss НОВОСТИ Все новости

Впил будет ощущаться 9 дней: Землю снова накрыла мощная магнитная буря

Британские ученые сообщили, что Землю вечером 4 апреля накрыла мощная магнитная буря.

сегодня, 14:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В атмосфере наблюдается увеличение скорости солнечного ветра, что приведет к усилению геомагнитной активности.

Впил будет ощущаться 9 дней: Землю снова накрыла мощная магнитная буря

Магнитная буря. Фото: Reuters

Согласно прогнозам ученых из British Geological Survey Geomagnetism, мощная геомагнитная буря начала активно влиять на Землю вечером 4 апреля и продлится в выходные 5 и 6 апреля. Есть высокая вероятность того, что мощный геомагнитный шторм уровня STORM G1 продолжится и в понедельник, 7 апреля, но, по предварительным оценкам, он ослабнет в начале следующей недели.

Напомним, что G-индекс оценивает интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5, что соответствует К-индексу с добавлением 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс используется специалистами для определения уровня магнитных бурь, интенсивность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Поскольку солнечная активность постоянно меняется, следует следить за показателями солнечных вспышек и геомагнитных бурь, а также внимательно относиться к своему самочувствию.

Впил будет ощущаться 9 дней: Землю снова накрыла мощная магнитная буря - фото 2


Как уменьшить влияние магнитных бурь:

·          Соблюдать нормальный режим сна — спать не менее 8 часов в сутки.

·          Сохранять водный баланс – пить достаточно чистой воды в течение дня

·          Просмотреть рацион — выбирать легкую пищу и избегать употребления алкоголя.

Геомагнитная активность вызвана мощными солнечными вспышками, которые возникают в активных регионах Солнца и создают корональные выбросы движущихся в сторону Земли заряженных частиц. Когда эти частицы достигают магнитосферы, они влекут за собой временные возмущения магнитного поля, что и является магнитными бурями. Это явление может усугубить самочувствие метеозависимых людей, вызывая обострение хронических болезней, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, которые будут влиять на Землю. Эти бури будут иметь разную интенсивность в течение месяца, с пиками в начале, середине и конце месяца, информирует meteoagent.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://geomag.bgs.ac.uk/
Теги:

Новости

Все новости