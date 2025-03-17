Вещи, которые ни в коем случае нельзя покупать в секонд-хенде, чтобы не потерять здоровье и жизнь

Магазины секонд-хенда могут стать настоящей сокровищницей для любителей уникальных и экологичных находок. Однако не все товары следует покупать в таких местах. Эксперты по винтажу и владельцы магазинов рассказали изданию Martha Stewart, каких покупок лучше избегать и почему.

Что нельзя покупать в секонд-хенде

По их словам, не стоит покупать в секондах вещи из шерсти. По словам аукциониста и оценщика Бене Райя, в них могут скрываться крохотные вредители – моль или ковровые жуки, которые сложно заметить. Если вы не можете отказаться от покупки, обязательно тщательно постирайте ее. А еще эксперты не советуют покупать обувь в комиссионных магазинах, ведь она может скрывать проблемы, связанные с гигиеной и износом. Исключение могут быть только коллекционные модели в отличном состоянии.

Кроме того, эксперты не советуют покупать в комиссионных магазинах винтажную и стеклянную посуду. Дело в том, что значительное количество старинной посуды изготовляли с применением свинца, что делает его опасным для использования. Именно поэтому такие вещи советуют использовать исключительно как предмет декора, а не для того, чтобы из них есть или пить.

Также не рекомендуют покупать в секонд-хендах старые кухонные принадлежности, как ретро-кофеварки, чайники и вафельницы. Дело в том, что они могут содержать остатки пищи или влаги, что способствует развитию плесени. К тому же старая проводка может оказаться неисправной, что влияет на безопасность использования.

А еще Бене Райя рекомендует отрешиться от приобретения электроники. По его словам, она может быть изношена, иметь скрытые дефекты или просто не работать. Потому лучше инвестировать в современные, проверенные устройства с гарантией.

Кроме того, эксперты не рекомендуют покупать в секонд-хендах кастрюли, сковородки и деревянную утварь. По их словам, кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием могут быть небезопасны. Дело в том, что старые покрытия могут содержать вредные вещества или быть повреждены, что делает их непригодными для приготовления пищи. А вот доски для нарезки и деревянная посуда имеют пористую структуру, что делает их уязвимыми к бактериям и грибкам.

Еще одна достопримечательность в секонд-хендах – это мягкая мебель. Впрочем, и их не советуют покупать. Дело в том, что покупатель никогда не можете знать, в каких условиях они использовались и какие аллергены или вредители могут у них оставаться.

И напоследок, не покупайте в секонд-хендах детские товары, например, кроватки, стульчики для кормления и автокресла, ведь они могут не соответствовать современным стандартам безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , можно ли подцепить болезни от одежды, приобретенной в секонд-хенде.



